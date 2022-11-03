稱住屋醫療就業周到 移星港人：放心多生

「港人為生存煩惱 星人為好生活煩惱」

正懷第四胎的Hera，一家五口生活在約1000呎私樓，房屋開支佔每月家庭收入約兩成。她說以一家人為單位，組屋基本面積都是1000呎起計，每個社區設有門診、學校和大量休憩場所，小朋友擁有玩樂角落，「起碼學行學爬都有地方」，是令她放心多生小孩的原因。她說相關設計對不少港人是奢侈，惟星港兩地均地小人多，新加坡官員甚至早年來港參考規劃，對於新加坡房屋規劃超越香港感無奈。

政府疫下免租設津 醫生每日跟進病情

當地人口近七成是華人，她稱適應無困難，讚揚鄰里社群關係友好，懷孕期間乘坐交通工具均有人讓座；某次有馬來西亞女生協助她拖着小孩過馬路，避免懷第二胎的她跟不上小孩步伐跌倒，感到很暖心。新冠疫情亦提升她對政府的信任，除免租和薪俸津貼，讓她從事貿易的中小企維持運作，當時懷孕的她和小孩先後確診，政府醫生每日視像通話監察情况，政府亦善用通訊軟件發放資訊，現時又掌握國內民意和國際步伐通關，「民眾相信政府，政府都是值得信賴」。

入行逾10年、於當地第五大地產代理公司Singapore Realtors Inc工作的Nick表示，公司銷售數據顯示，由前年1月疫情至今年9月，組屋和私人住宅交易量和中位數均錄逾三成升幅，而今年9月亦破紀錄有45間組屋以逾100萬坡元（約556萬港元）售出。他估計疫下不少人在家工作，加上減少外遊節省金錢，故兩年來不少人購置更大組屋單位甚至轉投私樓市場。他又留意到大量外來人口湧入，帶旺租賃市場，其中一個原因是外國人購置物業需付三成額外印花稅，部分人想先了解當地是否合適居住，故過去兩年外國人佔私樓交易量約3%，低於疫前約5%水平。

（新加坡復常系列．三）

《明報》新加坡復常系列報道：

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