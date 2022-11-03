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【新加坡復常系列報道】談港難上樓 歸因公屋地皮少 星規劃之父：發展要大系統

【明報專訊】新加坡「城市規劃之父」劉太格接受本報專訪提及，新加坡近年樓價急升，估計與未控制好供求平衡有關，擔心影響當地長遠發展。他稱當時規劃時認同房屋是民眾最大資產，樓價要持續上升才能保值，可是「不能亂漲」，否則過熱或提高企業經營成本和支薪壓力，減低新加坡競爭力，故樓市要「慢慢漲，不能太快」。談及本港公屋輪候時間，劉太格認為最大問題是發展公屋的用地太少，又稱規劃需要「大系統」，而非「一小塊、一小塊」地進行。

明報記者 施晉宇 新加坡報道

星樓價飈料因供求失衡 稱要持續升但「不能亂漲」

劉太格強調城市規劃最重要是講求「科學根據」。談及現時香港公屋一般申請者平均需輪候6年，劉認為香港發展公屋最大問題是土地太少，有別新加坡在獨立初期制定《土地徵用法》和《土地權屬法》等法例，容許政府通過合理手續購入私人土地，擁有者不得拒絕，故政府有近八成土地擁有權。他以成立公司為喻，公司若沒錢就不能開發業務，而城市規劃最重要本錢是土地，無足夠土地難興建足夠公屋，這正是香港城市規劃缺點，惟香港土地遠比新加坡多。他提到規劃猶如寫書，如非考慮多少章節才下筆，而由第一頁起天馬行空地寫，這本書大概就不能讀。

早立法准政府購私地 「公積金」可買樓幫助大

新加坡在1965年建國，劉太格憶述當時民眾歸屬感不大，不少人自稱為中國人、印度人或馬來西亞人。他引述首任總理李光耀「一個新加坡」理念，建立起民眾愛國意識就要讓他們深根，最重要是擁有個人物業。他說坊間不少人批評星政府獨裁，「看似獨裁，背後卻是給人民帶來福利」。當地規定55歲以下僱員將收入17%供公積金，僱主則按僱員收入20%供款，高達僱員入息37%，而公積金其後可用作置業。劉形容這項「強迫性儲蓄」對置業作用很大，在現時約84%組屋住戶中，逾九成人自行購入，屬一大實證。

服務政府約23年，劉太格1989出年任市區重建局長暨總規劃師，完成1991至2091年新加坡百年規劃方案。他說當時難以想像新加坡經濟和人口增長如此快，原預測2091年有約550萬人，但今年人口已接近570萬，建議當局盡快制定1000萬人口的預防方案，估計密度或須增加三成，才能保留舊建築、高球場及森林等；惟新加坡人「怕輸」精神，早已預留大量白色地段，用作發展包括高科技園區等未來產業和城市功能。

缺合理面積只空論 曾來港取經感謝啓發

任職建屋發展局期間，劉太格負責開發20多個新市鎮，他提到當年新加坡較香港落後，每年要到香港兩三次學習公屋發展模式，同時有去歐洲「取經」，到新加坡「走出更完善的路」就無再來港，惟仍感謝香港給予的啟發。他稱將新加坡分成5個片區發展，每個片區等同人口100萬至200多萬的城市，配以基本生活需要和城市功能，民眾不用整天跑到中心區域，解決塞車問題。

劉太格城市規劃工作，是與團隊花很長時間研究，當時成員包括工程師、物業管理專家及社會學家，舉例一開始人均居住面積擬定24平方米，後來擺放各項家俬和設置後，才發現最少要35平方米，否則不適合居住，當局審視數據後亦被說服。他稱城市規劃若缺乏合理面積和科學根據，只會淪為空談理論；又說總有少數居民不滿設計和規劃，故每期房屋推出後都會聽取民意，繼而在下一期調整。

（新加坡復常系列．三）

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