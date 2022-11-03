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港聞二

裁逃稅鐘表收藏家 囚14月罰82萬

【明報專訊】資深鐘表收藏及鑑賞專家吳立基，於2003至2014年在15份報稅表漏報名下公司逾642萬元營業額及所持車位約4萬元租金收入，逃稅約82萬元。吳早前經審訊裁定15項蓄意意圖逃稅罪成，昨在區域法院判監14個月，罰款約82萬元。暫委法官周燕珠指出，逃稅影響政府稅收，對社會造成負面影響，須判監以阻嚇，根據案例亦不宜緩刑。

案情指出，被告吳立基（現年61歲）獨資的建基保安工程公司，與騰傑國際有限公司簽訂《名錶傳奇》雜誌合約，被告負責招攬廣告商，兩公司就廣告收入分帳。吳在12份報稅表漏報建基保安逾600萬元營業額。吳亦出租所持大埔道爾登豪庭一車位，他在3份報稅表漏報共約4萬元租金收入。

求情稱判監致損失 官：長期犯案

周官判刑時引述求情稱，吳在鐘表界具有地位，多次獲邀出席名貴品牌講座，並和內地展開合作計劃，帶領品牌進駐內地市場。辯方稱被告是計劃的核心決策人，若判監或令計劃投資損失，吳事後亦已向稅局繳清款項。

周官表示，吳在12年內連續犯案，時間不短，他明知瞞稅影響評稅仍冒險行事，導致稅局少徵約82萬元，而他屬直接得益者；惟考慮到被告因案件困擾多年，加上對鐘表界貢獻，共減刑兩個月，就15罪判監禁14個月，罰款共822,781元，相等於逃繳稅款。

【案件編號：DCCC 57/21】

相關字詞﹕區域法院 商人 逃稅 鐘表

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