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套丁案上訴 指原辯方大狀失職

【明報專訊】已離世的丁屋發展商李欽培，生前涉串謀新界原居民非法轉讓丁權、即「套丁」予發展商，涉案12人裁定串謀詐騙等罪成判囚2年半至3年。他們不服定罪及判刑並上訴，上訴聆訊昨續審。上訴方盤問原審辯方大律師黃志偉時指出，案件在審前覆核及提訊時，黃已多次被法官斥準備不足，甚至出現12名被告缺席提訊。黃確認發生此事，但重申有指示律師通知被告出庭。

12被告曾缺席 大狀稱有通知

12名上訴人中李欽培已去世，其上訴已遭終止，餘下11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝。

11名上訴人與已故李欽培在原審時均由大律師黃志偉代表。上訴方指控，原審辯方大律師黃志偉嚴重失職，並傳召他作供。

上訴方稱，曾任職地政總署近21年的Christopher Robinson熟悉丁權政策和套丁情况，但原審辯方律師團隊沒傳召他作供，問黃有否想過傳召專家。另有上訴人的誓章透露，不理解為何沒傳召專家，又說黃志偉曾提及有「秘密武器」。

沒召專家 謂指示律師稱沒資源

黃昨在庭上解釋，指示律師稱沒資源，最終未有傳專家。黃又稱未有提及「秘密武器」一詞，但其意思是指《基本法》第40條確立丁權；且他在審訊時會詢問有關條例，各上訴人便可得知何謂「秘密武器」，黃更一度稱「話明係秘密武器，點可以講畀你聽呢？」

上訴方又稱，發展商李欽培與其他被告存在利益衝突，質疑黃不應一併代表所有被告，黃則重申，所有被告的抗辯方向均是不同意有參與協議或任何非法行為，認為可一併代表所有被告。案件今續。

【案件編號：CACC 425/15】

相關字詞﹕上訴庭 新界原居民 串謀詐騙 套丁

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