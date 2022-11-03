老翁墮電騙 拘收款黑漢揭另涉4案

被捕21歲男子姓梁，報稱無業，有黑社會背景。警方初步調查相信梁為詐騙集團成員，主要負責收騙款，他涉嫌另與4宗同類案件有關，事主介乎76至93歲，涉款共35.5萬元。

受害人全長者 涉35萬

大埔警區總督察（刑事）范偉豪表示，警方周一（31日）接獲88歲老翁報案，稱同日早上收到「孫兒朋友」來電，對方訛稱其孫涉刑事案件被扣查，急需保釋金。其後一小時內，騙徒前往事主大埔太和邨寓所收取3萬元「保釋金」。事主其後與家人取得聯絡，始獲悉懷疑受騙，遂報案求助。警方接報後懷疑有詐騙集團針對區內長者，派重案組深入調查。

探員於案發翌日調查期間，事主再次接獲騙徒來電要求約5萬元保釋金，警方隨即部署埋伏，待騙徒同日中午再到事主寓所時，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「意圖以欺騙手段取得財產」拘捕。

范偉豪續稱，騙徒以「白撞」方式隨機致電尋找目標，將繼續追查詐騙集團的幕後主腦，不排除稍後更多人被捕。警方呼籲如接獲來電稱親友涉案件被扣查，應查問所涉警署並致電核實；如有懷疑可致電「防騙易18222」。