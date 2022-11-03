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港聞二

認中大集結 職訓生稱不知目的 涉理大衝突被捕保釋間犯案 「僅陪同學到場」

【明報專訊】前年中大畢業禮有約百人校內遊行，中大其後報警，兩名男子原被警方國安處控告一項串謀發表煽動文字罪，控方修改控罪後，案發時18歲職訓局男學生昨在區院承認一項參與非法集結罪。案情稱，被告警誡下稱當時僅陪同學到場，不知示威目的，聽到有人叫光時口號故「跟住一齊嗌埋一份」。法官王詩麗稱被告涉理大衝突被捕，保釋期間干犯本案為加刑因素，下令先索取院舍報告，收押至11月16日聽取進一步求情，11月23日判刑。

求情謂或獲朋輩認同 患PTSD

首被告唐綽謙（現20歲）承認2020年11月19日在香港中文大學與其他人參與非法集結。辯方求情稱，唐心智不成熟和言語發展遲緩，遭校園欺凌，2019年感迷惘和受社會氣氛影響，錯誤以為可在事件獲得朋輩認同而犯案，其間患上創傷後遺症（PTSD）。他早前就另兩案被判入更生中心，服刑連同還押已一年兩個月，望法庭顧及量刑整體性。

案情稱，中大事前宣布基於公共衛生考慮於網上舉行畢業典禮，有人呼籲同日在校內遊行示威。當天上午，唐綽謙與次被告沈嘉瀚（17歲，學生）到達中大，附近的民主女神廣場有蒙面者聚集，高叫「毋忘義士 釋放十二」等口號。保安發覺兩被告形迹可疑，上前截查記錄資料，沈一度拔足狂奔。

中午時約百名示威者遊行至百萬大道，有人拉起「香港 唯一出路」直幡，黑衣黑口罩的唐參與其中。他們堵塞車路，有人追罵保安，場面混亂。唐曾拿寫有十二港人名字的紙張和光時等煽動文字的橫額，又從沈接過揚聲器高呼「香港獨立」，兩人和穿畢業袍及戴「V煞面具」的示威者在百萬大道並列，唱《願榮光歸香港》。示威者於下午約2時散去。

不知「光時」意思 「嗌埋一份」

唐同年12月被捕，警誡下承認有份手持「這一場革命最終無人取勝 但請你留低一起做見證」橫額帶領遊行，他解釋字句意思是要見證香港社會事件，「取勝」指在反送中案件取勝，但他稱不知光時口號意思。控方另表示，次被告沈嘉瀚不反對修改控罪，明年4月認罪判刑。

【案件編號：DCCC 353/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕職訓局 串謀發表煽動文字罪 參與非法集結罪 中大畢業禮

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