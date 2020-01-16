港聞
活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：迎雙11網購 集運來港選擇多

【明報專訊】不知道從哪一年起，「雙11」的瘋狂購物優惠吸引了大家的目光，帶挈商家錄得巨額收益，之後愈來愈多網購平台加入戰場，推出「11．11優惠」。香港消費者也吼準優惠，將購物車「載好載滿」然後付款。瘋狂購物過後，如何運送心頭好來港又是一大課題，很多買家會選用集運服務。相比起商店直接送貨，「集運」是將從不同賣家/店舖/購物平台所購買的貨品送到內地中轉站（倉庫）後，再一併集運寄回香港。這樣做最慳錢，但集運公司收費不一，大家在開心購物同時想精打細算，要留意物流公司信譽，免得收到寶貝貨品時發現產品有損壞。

明報記者 龍彩霞

不少人都會在內地購物，主要是內地物價較便宜，購買家具或生活所需物品都相當方便。如果貨品從內地直接運送到香港，運費將會非常昂貴，因此集運是大家常利用的方法，將來自內地各個城市的物品，運送到內地一個集運倉，再繳付一次的運費，就可以直達香港。市面上有不同大小規模的集運公司，收費及隱藏條款不同（見表）。如果不小心選錯集運公司，運費隨時比貨品價格更高！

分清實際重量體積重量計運費

到底選擇集運公司有無貼士？消委會提醒，消費者應詳細了解轉運公司的收費準則，包括是以「實際重量」抑或「體積重量」計算運費；另外，亦要留意最低收費額、重量不足一個收費單位的收費計算、不同地區的中轉倉的收費差異，以至會否提供貨品合併計算運費或重新包裝貨品服務，都會直接影響最終運費。轉運公司於不同地區設有中轉倉，轉運服務會按「貨件重量」及「中轉倉所在地區」收取運費，而量度重量單位亦分「磅」和「公斤」，公斤亦再分為1公斤和半公斤。

本報記者篩選了在雙十一普遍消費者會使用的集運公司，比較合作自提點，當中發現點買（DimBuy）運費最便宜，首1公斤運費只是9港元，續重同為9港元。其次是淘派首1公斤運費為10元人民幣，菜鳥及神州約為11元人民幣。而香港人都熟悉順豐速遞，其派送穩定和效率高，普遍只需一至兩日便送抵香港，加上取貨自提點選擇多，香港離島及偏遠地區也有服務點，可是集運到港的費用卻為全行最高，不論首公斤及續重收費都比菜鳥官方昂貴，消費者在選擇時要考慮成本或便利。

同時，在網購時，很少情况下會詢問商家包裝的長闊高，如果希望避免計算體積重量，可以考慮其他集運公司，包括官方集運（菜鳥）及點對點集運。其他集運公司包括集運王、神州集運、微集新世代、BUYUP、Funlala及多寶集運的運費較昂貴，如包裹體積重量大於包裹實際重量，都以體積重計算。此外不少人會在內地購買家俬，並運送至香港，此時需要使用大型物流運送服務，一方面運費會較為便宜，另一方面提供送貨上門服務。在選擇大型家俬集運公司時，除了考慮收費價錢，更重要的是公司口碑，會否容易在運送過程中損壞物品。

淘寶買滿199元香港包郵

同時，香港消費者在淘寶購物，現只需到「跨店滿199元人民幣香港包郵」專區選購心儀貨品，訂單中的跨境段包郵商品總額滿199元人民幣，並選擇直運及自提，淘寶官方便會自動安排發貨到香港。買家毋須支付任何運費，貨到港後，到自提點拿取相關郵件即可。還有一件包郵，如果閣下不是購物狂只是看中一至兩件貨品，也可利用包郵到港優惠，手動合單便可享有全單免運費的優點。

[活在灣區]

相關字詞﹕活在灣區 大灣區

上 / 下一篇新聞

【新加坡復常系列報道】談港難上樓 歸因公屋地皮少 星規劃之父：發展要大系統
【新加坡復常系列報道】談港難上樓 歸因公屋地皮少 星規劃之父：發展要大系統
稱住屋醫療就業周到 移星港人：放心多生
稱住屋醫療就業周到 移星港人：放心多生
星調解中心全球居首 八成投訴半年內完成
星調解中心全球居首 八成投訴半年內完成
7論文調亂圖像 袁國勇認責撤文 事隔多年難複檢結果 港大：會適當處分
7論文調亂圖像 袁國勇認責撤文 事隔多年難複檢結果 港大：會適當處分
毛孟靜等3人擬求情 爭議「假藉民主」等字眼
毛孟靜等3人擬求情 爭議「假藉民主」等字眼
國安處拘一男涉煽動 消息：獨立黨成員
國安處拘一男涉煽動 消息：獨立黨成員
「尼格」逼港 11月隔半世紀再掛8號波
「尼格」逼港 11月隔半世紀再掛8號波
盧寵茂：研「新招」引外地牙醫 學會不反對有限度註冊
盧寵茂：研「新招」引外地牙醫 學會不反對有限度註冊
612基金案 辯方：收錢不代表成立社團
612基金案 辯方：收錢不代表成立社團
陳茂波核酸陽性 今料續演講 政府深夜出稿未公布Ct值 「康復範圍內」
陳茂波核酸陽性 今料續演講 政府深夜出稿未公布Ct值 「康復範圍內」
本地增5宗新變種 一度危殆女嬰出院
本地增5宗新變種 一度危殆女嬰出院
認中大集結 職訓生稱不知目的 涉理大衝突被捕保釋間犯案 「僅陪同學到場」
認中大集結 職訓生稱不知目的 涉理大衝突被捕保釋間犯案 「僅陪同學到場」
涉理大爬渠逃出 鄭錦滿偕接應者否認妨司法
涉理大爬渠逃出 鄭錦滿偕接應者否認妨司法
老翁墮電騙 拘收款黑漢揭另涉4案
老翁墮電騙 拘收款黑漢揭另涉4案
凱施母公司及董事遭追5物業按揭欠款
凱施母公司及董事遭追5物業按揭欠款
套丁案上訴 指原辯方大狀失職
套丁案上訴 指原辯方大狀失職
裁逃稅鐘表收藏家 囚14月罰82萬
裁逃稅鐘表收藏家 囚14月罰82萬
8檢測接種商違規申補貼 共涉85萬 保就業秘書處拒開名
8檢測接種商違規申補貼 共涉85萬 保就業秘書處拒開名
沒提示守則 秘書處：批合約部門負責
沒提示守則 秘書處：批合約部門負責
放棄重鐵 捷運不入將軍澳 林世雄：技術難度高欠效益 區議員批走數
放棄重鐵 捷運不入將軍澳 林世雄：技術難度高欠效益 區議員批走數
稱MPF選擇多 孫玉菡：毋憂短期波動
稱MPF選擇多 孫玉菡：毋憂短期波動
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港大護理生定期關顧1萬長者 支援身心 教上網、用「醫健通」
【Emily】港大護理生定期關顧1萬長者 支援身心 教上網、用「醫健通」
【Emily】陳克勤問政府 兩電買唔買俄能源 謝展寰：另闢貨源徒增燃料費
【Emily】陳克勤問政府 兩電買唔買俄能源 謝展寰：另闢貨源徒增燃料費
【Emily】講搶才被問可否「3年取居權」 陳國基：基本法規定7年
【Emily】講搶才被問可否「3年取居權」 陳國基：基本法規定7年
【Emily】有5主題館 樂齡科技展設「日本館」
【Emily】有5主題館 樂齡科技展設「日本館」
【Emily】打風日岑智明推銷「講颱」新書
【Emily】打風日岑智明推銷「講颱」新書
【Emily】境外公司起鐵路？ 梁熙立會提研究
【Emily】境外公司起鐵路？ 梁熙立會提研究