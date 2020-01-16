大灣區GBA專題：迎雙11網購 集運來港選擇多

明報記者 龍彩霞

不少人都會在內地購物，主要是內地物價較便宜，購買家具或生活所需物品都相當方便。如果貨品從內地直接運送到香港，運費將會非常昂貴，因此集運是大家常利用的方法，將來自內地各個城市的物品，運送到內地一個集運倉，再繳付一次的運費，就可以直達香港。市面上有不同大小規模的集運公司，收費及隱藏條款不同（見表）。如果不小心選錯集運公司，運費隨時比貨品價格更高！

分清實際重量體積重量計運費

到底選擇集運公司有無貼士？消委會提醒，消費者應詳細了解轉運公司的收費準則，包括是以「實際重量」抑或「體積重量」計算運費；另外，亦要留意最低收費額、重量不足一個收費單位的收費計算、不同地區的中轉倉的收費差異，以至會否提供貨品合併計算運費或重新包裝貨品服務，都會直接影響最終運費。轉運公司於不同地區設有中轉倉，轉運服務會按「貨件重量」及「中轉倉所在地區」收取運費，而量度重量單位亦分「磅」和「公斤」，公斤亦再分為1公斤和半公斤。

本報記者篩選了在雙十一普遍消費者會使用的集運公司，比較合作自提點，當中發現點買（DimBuy）運費最便宜，首1公斤運費只是9港元，續重同為9港元。其次是淘派首1公斤運費為10元人民幣，菜鳥及神州約為11元人民幣。而香港人都熟悉順豐速遞，其派送穩定和效率高，普遍只需一至兩日便送抵香港，加上取貨自提點選擇多，香港離島及偏遠地區也有服務點，可是集運到港的費用卻為全行最高，不論首公斤及續重收費都比菜鳥官方昂貴，消費者在選擇時要考慮成本或便利。

同時，在網購時，很少情况下會詢問商家包裝的長闊高，如果希望避免計算體積重量，可以考慮其他集運公司，包括官方集運（菜鳥）及點對點集運。其他集運公司包括集運王、神州集運、微集新世代、BUYUP、Funlala及多寶集運的運費較昂貴，如包裹體積重量大於包裹實際重量，都以體積重計算。此外不少人會在內地購買家俬，並運送至香港，此時需要使用大型物流運送服務，一方面運費會較為便宜，另一方面提供送貨上門服務。在選擇大型家俬集運公司時，除了考慮收費價錢，更重要的是公司口碑，會否容易在運送過程中損壞物品。

淘寶買滿199元香港包郵

同時，香港消費者在淘寶購物，現只需到「跨店滿199元人民幣香港包郵」專區選購心儀貨品，訂單中的跨境段包郵商品總額滿199元人民幣，並選擇直運及自提，淘寶官方便會自動安排發貨到香港。買家毋須支付任何運費，貨到港後，到自提點拿取相關郵件即可。還有一件包郵，如果閣下不是購物狂只是看中一至兩件貨品，也可利用包郵到港優惠，手動合單便可享有全單免運費的優點。

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