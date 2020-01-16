港聞

港聞二

612基金案 辯方質疑控方社團定義過闊

【明報專訊】已停運的「612人道支援基金」被指違《社團條例》案，昨在西九龍裁判法院續審。辯方結案陳辭時質疑，治喪委員會、特首競選辦等「一人以上的組織」，為何不屬條例所指的「社團」，控方對社團的定義過於廣闊，認為法庭不應以控方的指標來填補法例空隙，否則會踰越界線。

指以控方指標填補法例空隙屬越界

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威。代表吳靄儀的資深大律師何沛謙繼續陳辭，指法例上對於「社團」的定義十分模糊，一般人在日常生活中難以規範自己行事。對於控方指稱，除非屬豁免類別，否則就是組織；主任裁判官嚴舜儀稱「唔係咁認同」控方說法，「始終要考慮條文上限」，不過又稱控方同時提到要決定是否屬條例下適用的組織，還要考慮指標性的測試。

但何質疑，治喪委員會、特首競選辦等「一人以上的組織」，為何不屬條例所指的「社團」，並指出若法庭以控方引用的銀會案、當中所訂下的指標，在法例上「填補空隙（fill a gap）」，屬踰越界線。

代表何韻詩的大律師林國輝陳辭稱，612基金是信託基金，無架構可言，再者612基金不是永久地存在，僅基於特定事件而成立，不符合社團定義。

嚴官表示，留意到附表提及不適用於條例的團體均有共同特點，「都會觸及公眾」，並非處理家務事，而612基金有對外與公眾接觸。林國輝以大律師辦事處同樣觸及公眾為例，惟遭嚴官反問：「咁大律師寫字樓係咪都要社團註冊？」林解釋，若按控方的標準，大律師辦事處不是豁免組織，因此須註冊。審訊今續，辯方繼續陳辭。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 特首選舉 社團條例 612人道支援基金

上 / 下一篇新聞

金融峰會或遇8號波 金管局稱照開 稱本地嘉賓自行決定出席否 港台直播
金融峰會或遇8號波 金管局稱照開 稱本地嘉賓自行決定出席否 港台直播
「康復個案」未提陰陽 陳茂波今赴峰會
「康復個案」未提陰陽 陳茂波今赴峰會
3號波今晨前維持 天文台考慮日間掛8號
3號波今晨前維持 天文台考慮日間掛8號
創業港人：星貼身跟進如帶路人 「聯繫新加坡」助協調跨國項目 2008年已起步吸初創
創業港人：星貼身跟進如帶路人 「聯繫新加坡」助協調跨國項目 2008年已起步吸初創
移民港青：星創科政策更成熟
移民港青：星創科政策更成熟
《金融產業轉型藍圖》推出 金融科企稱助發展跨境支付
《金融產業轉型藍圖》推出 金融科企稱助發展跨境支付
李家超：入境外國人按月升2.3倍 學者料大多非旅客
李家超：入境外國人按月升2.3倍 學者料大多非旅客
百年古樹3號波下連根拔起 康文署稱上月檢查正常 詹志勇：生長環境差注定倒下
百年古樹3號波下連根拔起 康文署稱上月檢查正常 詹志勇：生長環境差注定倒下
危樹倒塌奪命 承辦商稱檢討
危樹倒塌奪命 承辦商稱檢討
理大衝突 鄭錦滿等涉助示威者爬渠逃走 3人認罪
理大衝突 鄭錦滿等涉助示威者爬渠逃走 3人認罪
認無按警要求交資料 前職工盟主席等3人各罰8000
認無按警要求交資料 前職工盟主席等3人各罰8000
酒吧今開通宵 乘萬聖餘興料旺場 生意料復疫前八成 餐飲界憂市民慣早歸難受惠
酒吧今開通宵 乘萬聖餘興料旺場 生意料復疫前八成 餐飲界憂市民慣早歸難受惠
機場天際走廊啟用 透明橋底打卡位
機場天際走廊啟用 透明橋底打卡位
簡約公屋月租最低570元 附熱水爐冷氣機
簡約公屋月租最低570元 附熱水爐冷氣機
初選案18人拒認罪 料農曆新年後審
初選案18人拒認罪 料農曆新年後審
水警尖沙嘴酒店燒炭亡
水警尖沙嘴酒店燒炭亡
母輪班憂家中弱智女 嘆晚間託管支援不足
母輪班憂家中弱智女 嘆晚間託管支援不足
調查：兩成寄養家長稱3年內退出 團體籲「替假家庭」加入
調查：兩成寄養家長稱3年內退出 團體籲「替假家庭」加入
紅花嶺2024年劃郊野公園 擴至530頃
紅花嶺2024年劃郊野公園 擴至530頃
「住家艇」油麻地沉沒 無人被困
「住家艇」油麻地沉沒 無人被困
大灣區GBA專題：穗規管直播帶貨 限言行不止真人 口齒清楚禁稱「國家級」禁炒作 建黑名單退出機制
大灣區GBA專題：穗規管直播帶貨 限言行不止真人 口齒清楚禁稱「國家級」禁炒作 建黑名單退出機制
大灣區GBA專題：直播電商從業員逾千萬 按月急增8.8%
大灣區GBA專題：直播電商從業員逾千萬 按月急增8.8%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】掃管笏起橋駁通新界單車網 單車徑「入侵」維港 保海港會唔反對
【Emily】掃管笏起橋駁通新界單車網 單車徑「入侵」維港 保海港會唔反對
【Emily】美總領事買兩餸飯This This Rice 讚實惠好味
【Emily】美總領事買兩餸飯This This Rice 讚實惠好味
【Emily】反對公僕守則刪「政治中立」 梁振英：無空間「中立」唔愛國
【Emily】反對公僕守則刪「政治中立」 梁振英：無空間「中立」唔愛國
【Emily】工權會12‧10賣旗 天秤意外遺孀籲支持
【Emily】工權會12‧10賣旗 天秤意外遺孀籲支持
【Emily】立會補選提名期首日無人報名
【Emily】立會補選提名期首日無人報名
【Emily】工聯屬會新進修中心 議員試玩空中瑜伽
【Emily】工聯屬會新進修中心 議員試玩空中瑜伽