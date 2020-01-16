612基金案 辯方質疑控方社團定義過闊

指以控方指標填補法例空隙屬越界

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威。代表吳靄儀的資深大律師何沛謙繼續陳辭，指法例上對於「社團」的定義十分模糊，一般人在日常生活中難以規範自己行事。對於控方指稱，除非屬豁免類別，否則就是組織；主任裁判官嚴舜儀稱「唔係咁認同」控方說法，「始終要考慮條文上限」，不過又稱控方同時提到要決定是否屬條例下適用的組織，還要考慮指標性的測試。

但何質疑，治喪委員會、特首競選辦等「一人以上的組織」，為何不屬條例所指的「社團」，並指出若法庭以控方引用的銀會案、當中所訂下的指標，在法例上「填補空隙（fill a gap）」，屬踰越界線。

代表何韻詩的大律師林國輝陳辭稱，612基金是信託基金，無架構可言，再者612基金不是永久地存在，僅基於特定事件而成立，不符合社團定義。

嚴官表示，留意到附表提及不適用於條例的團體均有共同特點，「都會觸及公眾」，並非處理家務事，而612基金有對外與公眾接觸。林國輝以大律師辦事處同樣觸及公眾為例，惟遭嚴官反問：「咁大律師寫字樓係咪都要社團註冊？」林解釋，若按控方的標準，大律師辦事處不是豁免組織，因此須註冊。審訊今續，辯方繼續陳辭。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

（反修例風暴）