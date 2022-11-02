理大衝突 鄭錦滿等涉助示威者爬渠逃走 3人認罪

8名被告為葉嘉祺（27歲）、何志豪（28歲）、鄭錦滿（32歲）、陳啟賢（33歲）、黃逸滔（25歲）、馮思睿（30歲）、林泳汶（31歲）及梁祖光（24歲）。葉、黃和梁承認妨礙司法公正的控罪，梁原本的危駕罪獲法庭存檔。葉黃二人獲准保釋至下周五求情及判刑，黃承認的案情將於今早讀出。

另外5人拒認罪

葉嘉祺承認的案情指警員2019年11月20日凌晨5時在何文田愛民邨巡邏，見到葉及另一男子奔跑，隨即上前截停。葉承認在WhatsApp知悉有人從理大逃出，想義載學生離開。警方從葉的手機發現提及理大的對話，葉承認前往理大找朋友不果，11月18日爬游繩離開。此外，葉曾在WhatsApp群組談及自己的貨車型號及車牌，表示「好想入去救人」。

被告認欲義載學生離開

至於梁祖光承認的案情，指警員2019年11月20日早上7時發現有私家車停泊在紅磡半島豪庭外。有人在附近一個渠口交頭接耳，及後把繩子綁在石柱及渠口上，將兩名戴防毒面具的人拉出渠口，包括鄭錦滿。警員認為梁接載的乘客行蹤可疑，要梁停車接受查問，梁突然逆線行駛，撞到女警的大腿。另一警員喝令梁停車，警方最終在車內搜出索帶及手套等。

警方調查發現，梁祖光曾在WhatsApp群組發信息，提及「李嘉誠樓有條渠」、「原本想行T Core路軌出世界殯儀館，但好x多狗mon住，想跟隊，睇吓渠口出唔出到去」、「最軟弱嗰啲上晒白車、投晒降，想博一博」。

【案件編號：DCCC363、314/21】

（反修例風暴）