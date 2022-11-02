百年古樹3號波下連根拔起 康文署稱上月檢查正常 詹志勇：生長環境差注定倒下

旺角東站外毁燈柱 一度封路

康文署回覆查詢時稱，該棵約14米高、胸徑約1.5米的細葉榕位於旺角聯運街休憩處近行車道花槽，自2004年納入《古樹名木冊》。為保障公眾安全，署方需將整棵樹移除。樹木組人員亦即時檢查附近其餘3棵細葉榕，未發現生長情况有異樣。該署根據相關指引，今年3月及9月分別對該樹進行了兩次樹木風險評估。

昨早9時許，該棵古榕樹連根拔起塌下，壓毁一支燈柱。事發後樹椏伸出行車線。至下午3時許，塌下的大榕樹主幹由吊臂車固定，工人升上高台觀察，另有工人以電鋸將橫卧地面的樹椏逐段鋸斷，樹枝散滿一地，已獲清理的樹枝則放滿貨車，職員在場拍照記錄，聯運街部分路段一度封閉，部分市民在旺角東站圍觀。

教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇稱，從塌樹照片分析倒塌的榕樹樹齡至少逾150年。他翻查昔日照片，指樹木當時生長環境良好，惟隨着社區興建馬路、公園等，地下的泥土被壓實後以混凝土及柏油密封，僅留下約2米乘2米的樹穴予樹木生長，「咁巨型的樹，你將佢困喺咁細嘅空間，注定佢係企唔穩，樹根喺裏面不停打圈，根本生唔到出來鞏固自己」。

樹根迫爆 詹斥驗樹僅看表面

詹志勇指出，樹根疑生長空間不足令根部混亂並縱橫交錯，部分呈90度再轉彎生長，而且樹穴旁的長方形磚牆有破裂痕迹，估計被生長中的樹根迫爆。他指土壤鬆軟有助樹木生長，惟以混凝土及柏油密封地面令泥土壓實，空氣及水分無法透過縫隙進入，並令根部及土壤內的微生物釋出的二氧化碳困於泥土，濃度太高會有毒，而樹根亦受真菌侵蝕，估計有人興建樹穴期間將四周的根部切斷，造成傷口讓真菌侵入。他批評本港驗樹只看表面，忽略土壤等問題，缺乏護木方法，質疑將樹木放入《古樹名木冊》的意義何在。

翻查《古樹名木冊》，現時有457棵登記古樹，5棵已移除，未計涉事古榕樹。名冊顯示該古榕樹最近一次檢查日期為去年9月，康文署口頭回應指名冊並非由其管理，資料或未有更新。