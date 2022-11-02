李家超：入境外國人按月升2.3倍 學者料大多非旅客

李家超昨表示，10月的出入境人數「是9月的1.5倍」，其中10月的入境人數「是9月的1.6倍」。他特別指出，10月外國人入境數字是9月的「2.3倍」，表示政府在可控情况下將容許更多活動復辦，推動社會與外國接軌。

入境處數據顯示1.23倍升幅

根據旅發局數字，2018年平均每月約有118萬外國旅客來港。李兆波說今年10月由1.4萬人升至3.2萬人的比較「無意思」，因數字本身仍然很低，實際分別不大。他估計入境的外國人當中，部分是以外國國籍入境的港人和外傭，商務客亦只是有必要才會來港。他續稱，現時酒店房價及入住率仍然疲弱，反映來港旅客未有明顯增加。

公會：10月5000外傭入境 佔比不小

香港僱傭公會主席陳東風估計，10月有約4000至5000名外傭入境本港，較之前增加約一倍，認為外傭在入境外國人當中佔比不小。

另外，最新數字顯示本港經濟連續3季收縮，今年第三季本地生產總值預估數字較去年同期下跌4.5%。李家超回應稱，環球經濟疲弱，香港屬於外向型經濟，外圍經濟環境一定影響本港經濟。他續說，很多先進經濟體推行緊縮貨幣政策，亦導致本港出口下跌。不過李家超指出，本港就業情况未受影響，加上本地疫情開始受控，大型活動復辦及消費券均讓社會氣氛變得活躍，希望能提振本港經濟。他重申政府在適當及風險可控的情况下會逐步調整社交距離措施，讓社會舉行不同經濟和民生活動，促進整體經濟復蘇。

李家超亦回應MIRROR演唱會塌屏幕事故調查，指有關部門的工作已經接近尾聲，應該很快會公布結果。