《金融產業轉型藍圖》推出 金融科企稱助發展跨境支付

Alice在2019年於新加坡成立金融科技公司「Digital Treasures Center」，主要透過區塊鏈技術提供加密貨幣支付服務等。經過兩年多時間，公司獲新加坡金管局按前年實施的《支付服務法》，成功申請牌照。對於當地政府在《藍圖》列出五大策略，包括擴大與區域經濟體的跨境支付網絡，她稱有助公司進一步發展跨境支付服務，認為當局積極推動新興產業發展。

學者：中美關係添港營商不穩

新加坡新躍社科大學商學院副教授Walter Edgar Theseira表示，新加坡政府先是期望強化優惠產業，包括財富管理等金融服務範疇，發揮走進東盟市場窗口的角色；因應數碼化產業的發展潛力，新加坡一方面欲分一杯羹，同時考慮到數碼貨幣和區塊鏈技術的潛在風險，期望進一步檢視當局規管方式，減低相關產業日後對經濟帶來的衝擊。

近年中美角力白熱化，Theseira認為科企或會擔心成為被制裁目標，故會傾向選擇新加坡多於香港，惟他強調並非涉及政治表態，只是當香港與內地關係愈趨緊密，企業會選擇較中立和穩定的新加坡，避免為營商增添不穩因素。

（新加坡復常系列．二）

《明報》新加坡復常系列報道：

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