移民港青：星創科政策更成熟

星大學生認同多元文化政策保障

剛在年中入籍新加坡的Eric認為，新加坡政府為創科企業提供稅務優惠，及設立配對基金協助初創企業落戶等，吸引不少科企在當地設立亞太總部。他認為本港近年政治環境不穩，加上公民社會日趨壓迫，「對香港前路無乜希望」，遂約8年前應公司調派到新加坡工作；由於新加坡約七成人口是華人，融入當地社會和生活沒有困難，雖然近年樓價和物價升幅令他感壓力，惟新加坡醫療福利和住屋條件較香港理想。

當地學生面對外來人才競爭。在新加坡國立大學就讀三年級的本地生Kieran說，以其商學院為例，不少學生由大學一年級起就會找實習工作，期望提升個人競爭力。他說新加坡學生在英語和數理能力較其他地方優勝，多元種族令他們習慣與不同文化背景的人合作，加上政府有保障本地就業的措施，例如要求公司在聘用外國人前，須先在政府網站刊登本地招聘廣告兩周等，「很有信心在自己的國家能成功」。他說新加坡學生從小學起就要應付連串公開考試，對於競爭和壓力早已「習以為常」。

特首李家超早前稱過去兩年本地勞動人口流失約14萬，將會採取多項措施吸引外地人才。香港科技大學公共政策研究學部高級講師劉浩典指出，香港本身是人才集中地，但當短時間內有大量人才離開香港發展，當局決不能再以「個別單一事件」作藉口，安慰自己本港仍具吸引力和優勢，反而應該着力建立營商基礎及重建施政信任度，否則「當香港未能挽留本地人才，又有什麼理由說服其他人才來港？」

（新加坡復常系列．二）

《明報》新加坡復常系列報道：

創業港人：星貼身跟進如帶路人 「聯繫新加坡」助協調跨國項目 2008年已起步吸初創

星推《金融產業轉型藍圖》 金融科企稱助發展跨境支付

入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團

港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」

學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任