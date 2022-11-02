創業港人：星貼身跟進如帶路人 「聯繫新加坡」助協調跨國項目 2008年已起步吸初創

明報記者 施晉宇 新加坡報道

港人Felix去年與合作伙伴在新加坡創辦「Data Center First」數據公司，稱當地在2019年收緊興建數據中心條件，故公司以新加坡為總部，再在鄰近的印尼巴淡島建數據中心。至今新加坡經濟發展局職員每3個月會與他們會面，由公司成立初期如何招聘人手，職員具體講解流程，並轉介合適客戶給公司；到興建數據中心時，職員會向印尼當局了解和協調兩地政策。他形容服務很「人性化」，對於未熟習當地的企業是理想的帶路人，而且創業政策定時更新，相信當局「背後接觸很多規模不一的企業並收集意見，從而有適當調整」。

公司主要是金融機構和電訊公司提供服務，認為數據中心在東盟市場發展潛力大。他認為新加坡是國際金融中心，在當地設總部有利市場推廣和連繫東盟市場，「頂級專才准證」亦料進一步吸引人才。

仍重視製造業 學者：與創科相輔相成

據新加坡統計局數據，當地去年本地生產總值約5334億新加坡元（逾3778億美元），當中逾22%來自製造業，近15%來自金融及保險業。香港科技大學公共政策研究學部高級講師劉浩典認為新加坡仍重視製造業和轉型，至今成為全球能源化工和電子產品主要出口國，而現時全球強調人工智能和創科發展，新加坡製造業為相關行業提供更多就業機會和發展範疇，兩者相輔相成；又形容香港在相關範疇較新加坡落後約40年，即使強調創科，但只讓金融服務業和初創企業受惠，未能改變經濟產業單一的發展模式。

在新加坡生活逾30載的新加坡香港商會會長陳文平，以高爾夫球比喻香港和新加坡較量，遇強愈強，「你表現較好時，我要更加賣力」，例如新加坡一直推出與時並進的金融政策，本港新一份施政報告則突破既定機制，主動出擊吸納人才，屬良性競爭。

至於香港實施逾一個月的「0＋3」入境防疫安排，陳文平認為是很大進步，相比去年香港猶如在水中央，未能與內地和國際通關是「兩頭唔到岸」、「踩水踩得耐都會攰」，令部分投資者暫時轉戰東南亞，相信香港終會放寬防疫，再次吸引資金和人才。

駐星經貿辦：去年助20企來港開業

據香港貿發局數據，去年新加坡公司駐港數目有449間，過去5年維持在400多間水平。香港駐新加坡經濟貿易辦事處回覆查詢，稱投資推廣署去年協助300多間內地及海外公司來港開展業務，其中20間來自新加坡，涵蓋金融科技、基建和高端製造等行業；又稱十四五規劃確立本港創科和航空等新興行業定位，着新加坡企業以香港作為「試金石」開拓大灣區以至整個內地市場。

（新加坡復常系列．二）

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