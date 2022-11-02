3號波今晨前維持 天文台考慮日間掛8號

截至昨晚10時，中心附近最高持續風速達每小時110公里的尼格，集結在香港東南約300公里，料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。天文台表示，受尼格及東北季候風的共同影響，本港普遍吹強風，高地間中吹烈風，尼格雖會逐漸減弱，但減弱速度仍存變數；尼格的外圍雨帶影響南海北部及廣東沿岸，海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

料今晚減弱 接近周末天色好轉

天文台預測今日吹強風程度的北至東北風，離岸及高地間中吹8級烈風，日間風勢逐漸增強，晚上轉吹偏東風，海有大浪及湧浪，密雲及間中有狂風驟雨，稍後驟雨較為頻密，氣溫介乎攝氏18至22度。天文台預料，尼格今晚最接近本港時將減弱為熱帶風暴，中心附近最高持續風速會減弱至每小時85公里，隨後減弱為熱帶低壓區。

據9天天氣預報顯示，東北季候風本周持續影響華南，尼格未來一兩日靠近廣東西部沿岸。受尼格及東北季候風影響，未來一兩日該區風勢頗大，海有湧浪，間中狂風驟雨，天氣轉涼。隨尼格減弱及逐漸遠離廣東沿岸，預料接近周末天色好轉，驟雨逐漸減少。