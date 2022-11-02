金融峰會或遇8號波 金管局稱照開 稱本地嘉賓自行決定出席否 港台直播

累計5機構高層臨時缺席

投資峰會再有一人缺席，累計5名金融機構高層臨時缺席。除資本集團﹙Capital Group﹚行政總裁阿穆爾（Timothy Armour）因身體不適缺席外，根據金管局昨日更新的活動日程，原定擔任可持續金融專題討論嘉賓的東方匯理（Amundi）行政總裁Valérie Baudson亦不在名單之上。東方匯理表示，Baudson因緊急家事取消亞洲行程，對臨時缺席峰會感遺憾。

李家超昨稱缺席者「小數目」

至昨早有3名金融機構高層公布缺席峰會，特首李家超被問到會否感失望，他形容是「小數目」。至於峰會海外出席者可進入包廂和處所，李家超表示，「紅、黃碼」是按照風險管控疫情的指施，令當局可在風險可控下舉辦不同活動，並按需要及針對相關活動設定控疫方案，讓活動可以舉行。

海外客昨晚宴豁免掃安心疫苗通

多名出席峰會昨晚到M+參觀並出席晚宴，其間有與M+董事局及購藏委員會成員烏利‧希克（Uli Sigg）對話環節，由西九文化區管理局董事局副主席陳智思主持。現場所見，M+附近有大批警察駐守及巡視，外交部駐港特派員公署特派員劉光源、行政會議召集人葉劉淑儀等人亦有出席晚宴；部分海外參與者身上戴有藍色掛牌，他們都毋須用安心出行進入會場。金管局發言人表示，晚宴有遵守政府的防疫要求。

據了解，來港出席峰會的金融機構高層需每日將核酸檢測結果交予金管局，而金管局亦掌握晚宴的嘉賓名單，一旦有人確診亦能追蹤，因此有關海外出席者昨晚可豁免用安心出行及疫苗通行證。本地賓客則要續用安心出行。

繼花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）和黑石總裁兼首席營運官Jonathan Gray因確診新冠病毒，以及巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan因行程有變而臨時缺席峰會後，昨日資本集團發言人也表示，其行政總裁阿穆爾因身體不適而未能來港，另東方匯理發聲明，其行政總裁Valérie Baudson因家事而臨時取消是次亞洲之行，預計明年1月再訪港，希望屆時可與特區政府、客戶及員工等會面。

易綱等3內地講者預錄方式訪談

金管局昨日更新峰會日程，內地政策環節講者終於出爐，中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企及中國證券監督管理委員會副主席方星海將接受預錄訪談，相信3人未有親身來港。至於中國銀行行長劉金則加入首場專題討論，主題是駕馭市場的不確定性，但日程未有提及他是否親身出席，原定同場的黑石總裁Jonathan Gray，則改由首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae參與討論。

Valérie Baudson和范潔恩則原定一同出席以可持續金融為題的專題討論，按最新日程，花旗改由個人銀行及財富管理首席執行官Anand Selvakesari出席。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676