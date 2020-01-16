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紅花嶺2024年劃郊野公園 擴至530頃

【明報專訊】政府2008年宣布開放邊境禁區時提出將沙頭角紅花嶺劃為郊野公園，目的是將八仙嶺、紅花嶺郊野公園和深圳市梧桐山國家森林公園貫通為一片廣闊的綠化帶。郊野公園及海岸公園委員會昨討論紅花嶺郊野公園最新未定案地圖，並擬擴大公園面積至530公頃；定案獲委員一致通過，料下月開始設為期60日的公眾查閱期（public inspection），並於2024年指定紅花嶺為郊野公園，以符合施政報告目標。

礦洞活化博物館 下月起公眾查閱期

漁護署會上表示，擬議的紅花嶺郊野公園位於沙頭角，面積約530公頃，較施政報告提及的500公頃再增30公頃；北面以蓮麻坑路南邊路緣為分界；東南面半山界線大致跟沙頭角公路平行；西面以蓮麻坑村及塘肚山村上方的自然山坡為界線，並與深圳梧桐山風景區互相呼應，以打造貫穿深港兩地的生態走廊。

漁護署長梁肇輝表示，郊野公園範圍不包括任何鄉村範圍、認可殯葬區和私人土地，因殯葬區與郊園不相配，當局亦已與當地居民建立互信，有共識「唔好納私人土地於郊野公園範圍」，否則將來難以管理及難以與村民合作。

署方又稱，擬議範圍的蓮麻坑鉛礦場可找到本港重要的蝙蝠群落，鉛礦場同時屬本港礦業史上最大規模的採礦系統之一，將會活化礦洞為開放式博物館，講述該處地質特色及採礦歷史，土木工程拓展署正進行活化工程，將設展示牌及安全設施等。至於梧桐山，當局稱將與深圳有關管理機構互換資料，以優化生態走廊的角色。

未納私地鄉村 委員倡擴範圍

委員蘇國賢建議署方，未來有機會可進一步檢討擴大紅花嶺郊野公園範圍，並審視以其他方式保育高生態價值的風水林。委員羅榮輝建議可考慮將非村地、非殯葬區的土地納入界線。漁護署回應稱，「首先做咗530公頃的郊野公園」，至於界外地方將會稍後審視，同時會繼續留意風水林。

委員會主席凌嘉勤認為，北部都會區透過保育與發展並存及城市鄉村共融打造而成，其中尖鼻嘴、流浮山及龍鼓灘一帶大部分屬天然海岸線，於環珠江口屬罕有的生態景觀。凌認為，紅花嶺郊野公園正可為北都營造世界級景觀，如同看見維港便聯想起香港的世界級地標。

相關字詞﹕漁護署 紅花嶺郊野公園

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