紅花嶺2024年劃郊野公園 擴至530頃

礦洞活化博物館 下月起公眾查閱期

漁護署會上表示，擬議的紅花嶺郊野公園位於沙頭角，面積約530公頃，較施政報告提及的500公頃再增30公頃；北面以蓮麻坑路南邊路緣為分界；東南面半山界線大致跟沙頭角公路平行；西面以蓮麻坑村及塘肚山村上方的自然山坡為界線，並與深圳梧桐山風景區互相呼應，以打造貫穿深港兩地的生態走廊。

漁護署長梁肇輝表示，郊野公園範圍不包括任何鄉村範圍、認可殯葬區和私人土地，因殯葬區與郊園不相配，當局亦已與當地居民建立互信，有共識「唔好納私人土地於郊野公園範圍」，否則將來難以管理及難以與村民合作。

署方又稱，擬議範圍的蓮麻坑鉛礦場可找到本港重要的蝙蝠群落，鉛礦場同時屬本港礦業史上最大規模的採礦系統之一，將會活化礦洞為開放式博物館，講述該處地質特色及採礦歷史，土木工程拓展署正進行活化工程，將設展示牌及安全設施等。至於梧桐山，當局稱將與深圳有關管理機構互換資料，以優化生態走廊的角色。

未納私地鄉村 委員倡擴範圍

委員蘇國賢建議署方，未來有機會可進一步檢討擴大紅花嶺郊野公園範圍，並審視以其他方式保育高生態價值的風水林。委員羅榮輝建議可考慮將非村地、非殯葬區的土地納入界線。漁護署回應稱，「首先做咗530公頃的郊野公園」，至於界外地方將會稍後審視，同時會繼續留意風水林。

委員會主席凌嘉勤認為，北部都會區透過保育與發展並存及城市鄉村共融打造而成，其中尖鼻嘴、流浮山及龍鼓灘一帶大部分屬天然海岸線，於環珠江口屬罕有的生態景觀。凌認為，紅花嶺郊野公園正可為北都營造世界級景觀，如同看見維港便聯想起香港的世界級地標。