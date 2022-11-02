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調查：兩成寄養家長稱3年內退出 團體籲「替假家庭」加入

【明報專訊】提供寄養服務的香港基督教服務處昨公布調查，結果顯示118名受訪寄養家長中，近兩成稱3年內退出，原因包括健康下滑（52%）、其他人生計劃如移民或照顧家人（44%）。機構稱，今年至少有5至6個寄養家庭家長因移民而退出，期望政府招募新家長並挽留現有家長，又呼籲年輕夫婦加入成為「替假家庭」，即只需在寄養家長放假時暫時照顧兒童。

社署：退出微升2.9百分點 加強招募

社署回覆，稱2022年度退出服務的寄養家庭數目佔整體寄養家庭約7.4%，較2021年度輕微上升2.9百分點；截至9月，共302名兒童正等候配對入住寄養家庭，情况一直保持平穩。對於調查發現兩成寄養家長擬3年內退出，社署稱，沒有備存相關數據支持以上說法，稱一直積極檢視寄養服務使用情况及發展需要，並充分利用現有資源分階段增加寄養服務名額，亦會繼續透過不同渠道及傳播媒體，加強宣傳和招募更多寄養家庭。

兩成半稱津貼不足 有家長「倒貼」

香港基督教服務處的調查收集118個38至75歲寄養家長問卷。結果反映，寄養家長老齡化，40.7%寄養家長年齡達60歲或以上，50歲以下不足兩成。

結果亦顯示，兩成半寄養家長表示津貼額不足以應付寄養兒童的衣食住行；64%寄養家長認為兒童生活津貼不足以應付兒童的多元興趣發展、學術活動開支（例如補習）及治療訓練。61歲寄養家長黃太，2007年至今照顧過4名女童。她稱自己有時需「倒貼」寄養津貼予寄養兒童，建議政府可完善替假支援配套及增加寄養津貼，提高吸引力並阻止寄養家長流失。現時每名兒童津貼連獎勵金共11,428元。

社署回應，為鼓勵更多家庭參與寄養服務，已於2017年調高了各項服務津貼逾兩成以上，同時亦提供額外獎勵金給照顧有特殊需要或3歲以下兒童的寄養家庭，有關津貼每年均會按綜合消費物價指數調整。

相關字詞﹕移民 香港 社署 寄養家庭 香港基督教服務處

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