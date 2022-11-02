母輪班憂家中弱智女 嘆晚間託管支援不足

社署：施政報告措施提供住宿照顧

社署回覆，稱施政報告多項措施如為嚴重及中度弱智人士宿舍的老齡化服務使用者提供日間訓練及住宿照顧，設兩間新社區康復中心日間照顧及家居照顧、增加約2300個學前康復、日間及住宿康復服務名額等。社署又稱將引入「非活躍」住宿照顧服務輪候冊安排，透過津助機構支援特殊學校畢業後的智障人士，及向殘疾人士提供164個日間暫顧及390個住宿暫顧服務名額。

父女煮飯未熄火 凌晨方察

延展照顧包晚餐 為期3年

郭太丈夫患青光眼，佩恩雖能自理但常有錯漏，有時洗完澡頭上仍有梘泡，要郭太照料；佩恩曾在快餐店工作，但因手腳慢屢被責罵而辭工。佩恩現時工作的庇護工場逢周一至五上午9時至下午5時營運。郭太有時當夜更，晚飯時間教她最擔心，父女曾煮飯後忘記熄火，郭太凌晨回家才發現。她說事件難忘，稱晚間託管不足，壓力甚大。

今年7月，佩恩參加了扶康會的「庇護工場延展照顧先導計劃」，一周兩天留在工場至晚上8時，扶康會照顧晚餐，工場周六額外開放。郭太說延展計劃幫輕了她和丈夫，讓她安心上班。不過延展計劃只為期3年，郭太說最擔心將來，「如果真係冇人支援，細路仔日後點呢？真係個個排宿舍？排到當然好，有啲十幾二十年都未排到，我哋都老了，咁點算呢？」現時月入萬多元郭太說，收入夠基本開支，希望自力更生。她說比起金錢援助，更盼女兒將來生活有妥善安排。

中度智障宿舍最快等9年

另一個案羅太的21歲兒子翹鋒有自閉症和中度智障，兒子性格執著，關電視前一定要調校至81台，有時會凌晨兩點開電視檢查，丈夫與兒子常為此爭執推撞。羅太說，翹鋒今年8月從特殊學校畢業，每天待在家失去寄託，自閉症狀愈來愈嚴重。羅太說，無法就業的特殊學校畢業生只剩庇護工場一途，但輪候要3至4年，認為政府支援甚少。翹鋒正輪候中度智障人士宿舍，最快也要排9年多（見表），羅太感無助，常為兒子的事落淚。

最近翹鋒參加了扶康會由賽馬會資助舉辦「樂在照顧」計劃，為輪候庇護工場者開興趣班，如手工班親子活動，翹鋒亦變開朗。羅太同稱，比起金錢支援，更希望政府為智障人士提供更多出路，並加強照顧者情緒支援。

扶康會副總幹事麥潤芸表示，不少智障人士照顧者最希望子女有適切安排，有人照顧及有所寄託。她期望社署能投放資源加強社區支援，並將延展計劃及「樂在照顧」變成資助恆常化服務。