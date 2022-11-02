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機場天際走廊啟用 透明橋底打卡位

【明報專訊】連接機場一號客運大樓與T1衛星客運廊（13至22號登機閘口）的「天際走廊」行人天橋昨啟用，登機旅客日後可徒步約6至8分鐘來往兩座大樓，較以往乘搭接駁巴士所需的10多分鐘節省近半時間，走廊兩側邊緣地板採透明玻璃設計，旅客可看見飛機在腳下從橋底駛過。機管局稱，以往接駁巴士車程不時因讓路飛機而延誤，冀走廊啟用後可方便旅客來往兩大樓，減低行程延誤機率。

連接T1與客運廊 步程6分鐘

天際走廊全長200米，淨高逾28米，淨跨距逾130米，號稱全球「機場禁區」最長行人天橋，現時世界上體積最大的A380客機亦可在橋下通過。走廊入口位於一號客運大樓24號登機閘口旁邊，旅客搭兩層扶手電梯可登上走廊，再步行前往另一端的T1衛星客運廊，按本報記者昨實測，全程需約6分鐘。

置玻璃地板 可俯瞰飛機滑行

機管局工程及科技總監梁永基表示，天際走廊特色為兩側邊緣地板採玻璃設計，旅客在橋上低頭俯瞰，可看到飛機在腳下滑行駛過，橋頭尾兩端分別設有將於明年首季開業的餐廳，以及今年底至明年初完成工程的觀景台，觀景台會預留位置提供餐飲，旅客屆時可邊欣賞第三跑道的飛機升降景色邊用膳，橋上未來亦會有商店進駐。

遲兩年啟用 機管局稱造價相若

天際走廊原定2020年暑假完工，延遲約兩年啟用。梁永基稱，天橋採用組裝合成法建造，組件由內地運港，但因疫情影響兩地運輸，加上航班需求於疫下減少，T1衛星客運廊一度改用作臨時樣本採集中心，故局方重新編排工程時間，走廊延至昨日啟用。走廊造價最初預算約9億元，梁稱因要與承建商商討延期的額外費用由局方還是承建商承擔，故不便透露最終造價，但估計與原估算相若。

T1衛星客運廊設9個機位， 主要供短途機使用，包括香港快運航空。翻查機管局資料，昨有數班快運離港航班獲編配使用T1衛星客運廊。前往台灣探親的旅客李小姐昨午經天際走廊往客運廊登機，她憶述以往搭接駁巴士時「迫到背脊貼背脊」，現經天橋前往可自行控制時間，感覺更方便，又稱對可在橋上看飛機在腳下經過感新奇，估計將成打卡熱點。不過，本報記者昨參觀走廊後離開時發生小插曲，扶手電梯向下行時突然停頓，最後一眾傳媒需步行離開扶手電梯。

相關字詞﹕機管局 機場 天際走廊

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