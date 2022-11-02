酒吧今開通宵 乘萬聖餘興料旺場 生意料復疫前八成 餐飲界憂市民慣早歸難受惠

酒吧業界增聘人手目標每日兩輪生意

黃家和：料消夜等店受惠

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，營業時限雖未能趕及在萬聖節前放寬，但今年節日氣氛是疫情爆發以來最好，生意額較一般周末多一成。他稱業界正積極聘請人手並分兩更，目標做傍晚「歡樂時光」和深夜兩輪生意；他透露現時業界生意額為疫情前五至六成，放寬後有望恢復至七、八成，冀可進一步放寬處所人數容納上限至100%。香港餐飲聯業協會會長黃家和則憂慮，不少市民習慣早吃飯、早休息，放寬後亦難改變；但他相信年輕人會很快重新適應夜生活，估計酒吧附近消夜店率先受惠，打冷店、糖水店和粥店等生意亦將受帶動，料生意可增逾兩成。

首錄兩宗XBB 梁子超：風險不大

本地疫情方面，本港昨新增4418宗新冠陽性個案，其中3981宗屬本地感染。本港昨亦首錄兩宗Omicron XBB本地個案，患者分別居於大埔和深水埗，均已接種3劑新冠疫苗。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，社區出現XBB本地個案是預期之內，從新加坡最近一輪由XBB引發的疫情推斷，該亞系對本港構成的風險不大，料不會引起個案急升。

本港上月10日發現首宗XBB輸入個案，至昨共204宗，為Omicron各種新亞系中最多。對於相隔約1個月才首錄本地個案，梁子超認為反映XBB在港傳播不算廣泛，當局亦無法替每宗個案基因排序，「每日剩係做到幾個百分比，好難做到監察」。他認為毋須增加化驗量，做好輸入個案化驗和監察便可。

明報記者

（新冠疫情）