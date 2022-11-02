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2022年11月2日星期三
港聞二
金融峰會或遇8號波 金管局稱照開 稱本地嘉賓自行決定出席否 港台直播
「康復個案」未提陰陽 陳茂波今赴峰會
3號波今晨前維持 天文台考慮日間掛8號
創業港人：星貼身跟進如帶路人 「聯繫新加坡」助協調跨國項目 2008年已起步吸初創
移民港青：星創科政策更成熟
《金融產業轉型藍圖》推出 金融科企稱助發展跨境支付
李家超：入境外國人按月升2.3倍 學者料大多非旅客
百年古樹3號波下連根拔起 康文署稱上月檢查正常 詹志勇：生長環境差注定倒下
危樹倒塌奪命 承辦商稱檢討
理大衝突 鄭錦滿等涉助示威者爬渠逃走 3人認罪
612基金案 辯方質疑控方社團定義過闊
認無按警要求交資料 前職工盟主席等3人各罰8000
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機場天際走廊啟用 透明橋底打卡位
簡約公屋月租最低570元 附熱水爐冷氣機
初選案18人拒認罪 料農曆新年後審
水警尖沙嘴酒店燒炭亡
母輪班憂家中弱智女 嘆晚間託管支援不足
調查：兩成寄養家長稱3年內退出 團體籲「替假家庭」加入
紅花嶺2024年劃郊野公園 擴至530頃
「住家艇」油麻地沉沒 無人被困
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【明報專訊】（請看附圖）
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