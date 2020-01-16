大灣區GBA專題：直播電商從業員逾千萬 按月急增8.8%

藍皮書讚對鄉村振興作用

藍皮書亦系統地闡述直播電商行業當前發展狀况，肯定其於助力中國品牌發展、經濟循環和鄉村振興中發揮重要作用；同時梳理了直播電商行業國家監管政策法規、平台監管規則與專項治理行動，以及直播電商行業標準、檢驗檢測、認證、質量管理水平發展情况，總結提出直播電商行業高質量發展的挑戰與應對措施，指出提升直播產品品質監控的專業性及持續為用戶提供高品質服務，已成為直播電商質量提升的重要考量因素。

研究院：助建國貨品牌穩經濟

中國計量科學研究院先進測量工程中心主任武彤表示，直播電商作為網絡零售的新模式、新業態，在助農興農、擴大就業、助力中國品牌發展、提升消費新增長點、穩定經濟增長等方面發揮了重要作用，希望藍皮書能給行業發展帶來新的啟發。