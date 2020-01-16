大灣區GBA專題：穗規管直播帶貨 限言行不止真人 口齒清楚禁稱「國家級」禁炒作 建黑名單退出機制

明報記者 陳子凌

《規範》由廣州市市場監管局會同市電商協會、市直播電商協會和省、市廣告協會等行業組織，引入標準化研究機構調研編制而成，編制過程中參考依據《電子商務法》、《廣告法》、《網絡交易監督管理辦法》、《網絡直播營銷管理辦法（試行）》等法律法規，並徵詢專家及公眾意見。

《規範》參照廣州實際情况，從營銷和售後兩大範疇，就網絡主播、直播營銷人員、直播營銷服務機構、直播營銷平台、直播間運營者和商家等方面的資質、要求、責任、義務定義並納入標準範圍，其中對網絡主播的規範除了真人也包括虛擬主播。不過《規範》僅適用於本地為消費者展開的直播電商營銷活動與售後服務，跨境海外的電商不在範圍內。

總體上，《規範》要求直播電商營銷及售後服務應誠實信用、公平競爭，制定和公開直播營銷服務管理規則，並監測直播過程；不應有虛假或誇大宣傳、虛假交易等不當行為，依法保障消費者的知情權和選擇權，以及做好數據安全保護工作、個人信息保護工作等。

影片須留60天 交易留3年

主播方面，《規範》提出主播要配合直播平台實名註冊，言語表達、儀容動作等也有要求，例如應口齒清楚、表達準確、肢體語言適當，以避免歧義；同時還規範主播的營銷行為，包括不能使用「國家級」、「最高級」「最佳」等用語、對社會熱點和敏感問題炒作，或者蓄意製造輿論熱點、僱用水軍刷單、刪除屏蔽不利評價等。《規範》亦明確主播對商家產品的宣傳內容真實性負有審查義務，對主播要分級分類管理，並為各級主播設置對應的培訓計劃、管理機制。

禁涉國安場所 建退款退貨制

《規範》亦要求，不能在涉及國家安全及公共安全的場所、影響社會正常生產與生活秩序的場所、中小學校園及幼兒園內、影響他人正常生活的場所等地方直播營銷，直播間運營者應記錄保存直播內容，保存時間不少於60日；直播內容中的商品和服務信息、交易信息，應自交易完成日起保存不少於3年；使用虛擬主播或使用其他人肖像、聲音合成的話，要通過合法途徑獲得使用權。

《規範》還要求，直播間運營者、商家、營銷平台應建立並公示退換貨和退款制度，明確處理期限、各方責任等，並提供商品退換貨及退款渠道。要對直播間運營者、商家、主播、直播營銷人員建立黑名單制度和退出機制，因應違規違法等情形，予以警示、限流、暫停直播服務等措施，嚴重者要列入黑名單，必要時註銷帳號。