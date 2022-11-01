首宗起底拘捕開審 裝修董事涉網放「走數者」資料

經修訂的兩項控罪稱，被告葉駿軒（31歲，公司董事）去年10月19及20日分別未經資料男子X及女子Y同意下披露其個人資料，即姓名、綽號、住址、手提電話號碼及其僱主名稱，意圖導致或罔顧該披露會否或可能導致該當事人或其家人蒙受指明傷害，而該披露導致該當事人或其家人蒙受傷害。

事主稱單位未完工 拒付尾數

男事主X作供表示，女友Y去年3月透過「白居二」計劃購入二手居屋單位，二人打算結婚後入住，故需裝修。X和被告事前認識及會相約飲酒，X得知被告從事裝修後，邀請對方負責工程並簽約，X分期支付約24萬元款項，而工程須於9月限期前完成。不過，當時單位窗台拆了未裝好，電掣亦有漏電，被告聲稱工程已完成，X拒絕繳付6萬元尾數。

其後X在facebook群組「裝修佬聯盟」及「裝修 設計 清拆 還原 好師傅 報價 分享平台」，發現被告發帖公開X和Y個人資料、僱主及涉案單位片段。被告稱「工程完成度為99%」，但兩人「唔找數」及要求加裝防盜眼等。

X稱因本案沒獲晉升，他亦接到來電稱若不付款單位所有裝修將拆除，X震驚、憤怒和失望，擔心人身安全，故曾換掉門鎖。案件今續。

【案件編號：WKCC 1638/22】