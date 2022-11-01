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劣居戶12.75萬見新高 4年增一成 劏房戶升至9.36萬

【明報專訊】本屆政府昨公布任內首份《長遠房屋策略》周年進度報告，披露現時全港居於環境欠佳單位住戶達12.75萬戶，自2018年來累計增加1.09萬戶，增幅近一成（見圖），數字亦是自2014年政府公布長策報告以來新高，當中劏房戶達9.36萬戶，按年增1400戶。有立法會議員預計劏房戶未來5年有增無減，估算至2027年踏入「簡約公屋」建屋高峰期，劏房戶才有可能下降。全港關注劏房平台認為，情况反映房策無效改善基層住戶環境，促請盡快設劏房起始租金。

今年長策報告定下2023/24至2032/33年度的10年內總房屋供應目標43萬伙，與過去3年所訂目標相同，公私營房屋比例維持7：3，其中公營房屋供應目標為30.1萬伙，包括21萬伙公屋及綠置居單位、9.1萬伙資助出售單位；私營房屋供應目標佔12.9萬伙。

10年供應43萬伙 首5年佔1/3

房屋局稱，公營房屋已覓得足夠土地，足建約36萬伙；但局方未有如往常披露確切土地數字，僅稱主要來自新發展區及大型發展項目、用地改劃、發展棕地、重建房委會工廈及發展小蠔灣車廠上蓋等。

然而，未來10年公營房屋持續出現「頭輕尾重」，首5年（2023/24至2027/28年度）內僅建成約三分之一，大多已興建中，餘三分之二涉改劃、收地及其他基建工程，料待第二個5年期（2028/29至2032/33年度）才建成。根據發展局網頁，截至今年9月，當局預計在第二個5年期提供222.5公頃土地興建公營房屋。

報告同時披露，現有12.75萬戶居於環境欠佳單位，當中9.36萬是劏房戶，兩數據同創政府公布長策報告以來新高；其餘包括2.37萬戶居於寮屋、天台屋等臨時構築物，7000戶居於工廈等非住宅大廈，以及3200戶居於板間房或牀位等。

關注組織促設劏房起始租金

全港關注劏房平台成員賴建國對於劏房戶數目再創新高感失望，他稱過渡房屋供應僧多粥少，首批簡約公屋亦最快2024/25年度才建成，換言之劏房戶未來一年仍難改善居住環境。他認為政府當務之急應為劏房設起始租金，以及加強巡查租管違法情况。

議員料2027簡約公屋高峰 劏房始降

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，過渡房屋興建量較預期低，難填補劏房戶需要。他估計目前劏房戶逾10萬，相信長策的數字屬低估，認為數字反映劏房已成社會現象。他預計要到2025至27年即簡約公屋建成高峰期，劏房戶數才有可能下降。

此外，今年長策報告有別以往召開記者會交代詳情，罕見以新聞稿形式公布，並較以往12月公布提早約個半月。房屋局解釋，政府已於《施政報告》及記者會清楚交代未來房屋需求估算及供應，至於有關未來周年報告的發放形式，將因應屆時情况作最適切安排。

相關字詞﹕房屋局 房屋供應 長策

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