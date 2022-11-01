拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月

致歉稱需照顧病父 官批悔意太遲

裁判官陳炳宙裁決稱，被告吳慶龍（48歲）於2021年1月某天，抱起事主X時接觸其右胸側等，被告抱起X目的可疑，但控方未能證明屬猥褻意圖，裁定此罪罪脫。

至於被告去年12月4及31日補習期間拖X的手、以手指觸摸其腋下；曾問X是否處女及提及處女膜，又因X答錯問題拍其大腿、臀部。陳官指出，被告沒有合理理由接觸X胸側、大腿，更遑論臀部；一名正常教師亦不會問學生是否處女，稱被告刻意提及性愛引起X好奇，更以答錯問題掩飾侵犯行為，猥褻意圖昭然若揭。

問是否處女 借口答錯問題拍女生

另被告在今年元旦補習時拖X的手、以「公主抱」抱X時碰其胸側，並把手伸入X睡褲，隔着內褲摸其臀部等。陳官稱，腋下、胸側位置敏感，一名思想正確的男子不會隨意觸摸異性這些部位。被告用手伸入X的褲，明顯有意圖侵犯，除猥褻意圖外，並無合理理由做出一連串行為，裁定他3罪罪成。

陳官判刑時稱，被告心懷不軌向X解釋何謂處女，又在X不同意下抱她，案件嚴重。另被告否認控罪，X須出庭作供，令她回憶事件，且X父母為X安排補習，難免耿耿於懷、愧對女兒，認為判監是唯一選擇，就3罪判囚21個月。

【案件編號：FLCC 736/22】