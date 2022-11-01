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拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月

【明報專訊】48歲男補習教師涉在15歲女學生住所補習時非禮她，包括拍她的大腿及臀部、伸手入褲摸其臀部等，他否認4項非禮罪，昨於粉嶺裁判法院裁定3罪罪成。辯方求情稱，被告表示歉意，其父出現腫瘤需要截肢，更受柏金遜症困擾。裁判官判刑稱，被告悔意來得太遲，即使他平常做義工及捐款，但他干犯嚴重罪行，「這些優點顯得微不足道」，且他明知需照顧妻子及父親仍犯案，「實在罪無可恕」，判囚21個月。

致歉稱需照顧病父 官批悔意太遲

裁判官陳炳宙裁決稱，被告吳慶龍（48歲）於2021年1月某天，抱起事主X時接觸其右胸側等，被告抱起X目的可疑，但控方未能證明屬猥褻意圖，裁定此罪罪脫。

至於被告去年12月4及31日補習期間拖X的手、以手指觸摸其腋下；曾問X是否處女及提及處女膜，又因X答錯問題拍其大腿、臀部。陳官指出，被告沒有合理理由接觸X胸側、大腿，更遑論臀部；一名正常教師亦不會問學生是否處女，稱被告刻意提及性愛引起X好奇，更以答錯問題掩飾侵犯行為，猥褻意圖昭然若揭。

問是否處女 借口答錯問題拍女生

另被告在今年元旦補習時拖X的手、以「公主抱」抱X時碰其胸側，並把手伸入X睡褲，隔着內褲摸其臀部等。陳官稱，腋下、胸側位置敏感，一名思想正確的男子不會隨意觸摸異性這些部位。被告用手伸入X的褲，明顯有意圖侵犯，除猥褻意圖外，並無合理理由做出一連串行為，裁定他3罪罪成。

陳官判刑時稱，被告心懷不軌向X解釋何謂處女，又在X不同意下抱她，案件嚴重。另被告否認控罪，X須出庭作供，令她回憶事件，且X父母為X安排補習，難免耿耿於懷、愧對女兒，認為判監是唯一選擇，就3罪判囚21個月。

【案件編號：FLCC 736/22】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 非禮學生 補習老師

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