田飛龍：移民潮外資波動 「新時代」一國兩制長期問題

陳端洪倡憲法列公務員考核指標

身兼全國港澳研究會理事的田飛龍指出，雖然中央就國家安全及選舉安全等範疇已有舉措，但仍需面對移民潮、社會對國安法的焦慮、外資波動、外國制裁壓力等問題，長遠仍要經歷艱難過程。他認為，香港與國際社會對一國兩制有因歷史產生的固有偏好和偏見，強調要推動社會更廣泛理解一國兩制，在國內外建立統一戰線，才能保障一國兩制行穩致遠。他又說，能否促進香港與中國及世界的聯通，是一國兩制成敗的「黃金判斷標準」。

紫荊雜誌社主辦的研討會上，多名講者強調市民須理解及尊重《憲法》，內地學者透過視像參與。其中北京大學法學院教授、全國港澳研究會副會長陳端洪指出，破壞憲制秩序的人不一定來自社會大眾，亦可能是政黨甚至政權機關內部，也有可能是非暴力行為。針對守護憲制秩序，他建議將憲法列為公務員考核指標，質疑「一點憲法也沒學過是不可思議的」。他續稱，應強化特首在監督《基本法》上的責任，健全全國人大常委會釋法機制，以及檢視現行特區立法後向全國人大常委會備案的制度，別再流於形式。

林定國：積極培育市民成憲制「自覺遵守者」

《施政報告》提出加強憲法教育，律政司長林定國致辭稱，全面準確貫徹一國兩制的首要條件是堅守「一國」原則，實際要求不僅是知道國家根本制度，更應自覺尊重和維護《憲法》確立的根本制度。他說，律政司未來將積極培育市民成為國家憲制秩序的「自覺尊重者、遵守者」。清華大學法學院教授王振民則認為，國家安全過去在港面對嚴峻挑戰，源於一國兩制體制不健全，並稱社會應全面理解國家政策，不能單看某一部分。