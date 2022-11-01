九西眼科新症最長等近4年 醫局歸因疫情醫護流失 稱正落實多措施

根據醫管局網頁，過去一年（由去年10月至今年9月）九龍西聯網眼科輪候時間高達205周，緊隨其後為港島西聯網的內科輪候時間，達135周，即超過兩年半。醫管局歸因於醫護人手流失和疫情影響服務，並說將在合適的專科引入綜合模式專科門診服務，由護士或專職醫療人員提早介入治療，改善病人輪候期間生活質素。至於情况最嚴峻的眼科方面，醫管局回應稱，會根據診所運作情况，透過特別酬金計劃增加眼科專科門診人手及服務節數，為病人提供適切服務。

眼科增酬金加節數 內科推公私「共同醫治」

內科方面，醫管局稱已於「普通科門診公私營協作計劃」引入共同醫治模式，以先導計劃形式，於指定聯網的內科專科門診試行，新模式下病情穩定的醫管局內科專科門診病人將可選擇在社區接受持續慢性疾病管理。同時，共同醫治模式設特別轉介機制，由私家醫生轉介有臨牀需要病人返回原本的專科門診跟進。

聘退休醫護 盼內科兩年內降至百周

劉家獻稱，當局將推出多項措施，包括聘請退休員工及兼職醫生等，以增加醫護人手，同時將安排病情穩定的病人到私家醫院覆診以分流。他又期望2024年3月底將內科門診穩定新症最長輪候時間降至約100周，以符合《施政報告》的目標。

林志釉促調配聯網醫護 擴康健中心規模

香港病人政策連線主席林志釉稱，儘管眼科病人未必「吓吓都有生命危險」，但眼疾仍對病人生活質素影響極大，日常生活的隱患不容忽視。他認為政府應盡力挽留人手，並考慮調配不同聯網醫護，以更佳分配資源。他又說，目前地區康健中心以輔助式醫療為主，例如為會員量體重等，認為短期內難分流專科門診病人，但仍建議政府加大部分康健中心規模，為市民提供更完善醫療網絡。