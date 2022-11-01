危樹延誤處理奪命 地政署長道歉 涉事東方綠化 承辦兩地署合約涉2400萬

認署方監督有責 委副署長檢視機制

會追究承辦商責任 或終止投標

翻查地政總署資料，東方綠化的兩份合約均為處理剪草／與樹木相關的投訴／轉介個案，實地視察、樹木風險評估和護養植物的定期合約，其中覆蓋荃灣、葵青及離島區的合約金額1399.3萬元，而覆蓋西貢及大埔區的合約金額則為1029.6萬元，合共涉2428.9萬元。東方綠化董事李德剛回覆查詢稱警方正調查意外，公司暫不宜回應。

黎志華昨出席港台節目《千禧年代》表示，8月尾承辦商前往梧桐寨村視察後，判斷有關樹木已枯死，屬高風險，但毋須即時移除。按現時機制，承辦商應在視察後3日向署方提交報告，而涉事樹木根據現時指引屬第二類，具有潛在風險，應在4周內移除。他認同署方應負監督責任，重申署方曾於9月及10月兩度催促承辦商交報告，形容事發後提交「不可接受」，將視乎個案嚴重程度及合約條款，追究承辦商責任，包括終止投標。他說，有關承辦商現仍為政府提供服務，未來會檢視有關機制並改善，或修訂指引，讓承辦商優先處理高風險樹木，已委派副署長檢視部門的樹木管理及投訴機制。

村代表：曾電樹木辦 獲覆不負責處理

地政總署事發翌日赴梧桐寨村檢視60棵樹，當中17棵有部分被判斷為枯死等原因而需移除。出席同一節目的另一村代表丘觀連稱，8月底承辦商視察時未有人知會他們。他說，涉事大樹已枯死，樹皮脫落，樹根亦被白蟻蛀食，樹下常有村民乘涼及拜神，村民曾多次投訴有枯枝跌落。他稱死者考慮到即將過年，又未知政府何時處理，故自行鋸樹。他說曾致電樹木辦，但對方稱不負責處理有關問題。他說很多行山客曾說前往梧桐寨村瀑布道路兩邊多傾斜樹木，認為有潛在風險，而這些樹木由漁護署負責。

樹木專家、教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇在同一節目說，有關承辦商在視察後未能及時提交報告屬不負責任，即使未能及時處理，至少要將之圍封，阻止行人靠近。他說現時樹木問題由多個部門處理，樹木辦再作統籌，建議由一個部門集中管理樹木。

律師：家屬可待死因裁决後索償

律師蘇文傑表示，一般情况下家屬可循民事索償，法庭會按《佔用人法律責任條例》檢視潛在的申索對象，包括政府及承辦商，但法庭亦會檢視當事人有否涉及「共同疏忽」，即其行為本身有否促成意外發生，以及有否做足安全措施等，以調整責任百分比。他說案件會先交予死因裁判處，以裁決是否死於自然、意外等，其後家屬才可提出索償。

香港公務員總工會就事件發聲明，對死者家屬致以深切慰問，稱政府有需要加強統籌樹木管理及護養工作，開設足夠的公務員人手編制，以及對表現欠佳的外判承辦商提高罰則。