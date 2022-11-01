3號波料延至正午 評估掛8號否

昨晚9時，尼格集結在香港東南偏南約570公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。天文台預測，尼格明日稍後至周四（3日）初時相當接近珠江口一帶，強度逐漸減弱，但與珠江口距離及減弱速度仍存變數，會評估需否發出更高信號。

天文台9天天氣預報顯示，東北季候風本周持續影響華南，料尼格未來一兩日橫過南海北部，靠近廣東沿岸。受尼格及東北季候風影響，未來一兩日該區風勢頗大，海有湧浪，間中狂風驟雨，天氣轉涼，今明兩日氣溫會下降至最低19℃。

明晚最接近時或轉弱

天文台前助理台長梁榮武表示，踏入秋季，原本乾燥而較涼的東北季候風，由內陸吹往海洋，經過南中國海，溫暖海洋影響令熱帶氣旋增強，不過隨着尼格開始接近陸地，受東北季候風乾燥氣流影響，有可能令尼格減弱。天文台預料尼格明晚最接近本港時，其中心附近最高持續風速會減弱至每小時90公里，之後再進一步減弱成熱帶風暴。