旅議會交景點名單 盼聖誕前放寬入境團

楊潤雄：正研究便利措施

楊潤雄昨在立法會經濟發展事務委員會稱，政府不同決策局和部門正密切檢視疫情發展，積極考慮放寬防疫措施，推動跨境旅遊逐步回復正常；政府亦密切與業界接觸，「冀逐步有序恢復入境旅遊市場的運作」，為「重啓旅遊」做準備。本報昨向文體旅局查詢政府研究「為入境旅行團提供更多便利措施」具體情况，獲回覆暫無補充。徐太接受本報查詢時透露，旅議會上周提交景點名單，包括主題公園、山頂、黃大仙祠、赤柱等主流景點，她亦希望政府可一併涵蓋「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」下認可的文化古蹟地點。她稱政府正研究方案，旅議會本周將再向政府了解能否落實。

引科企 議員憂地緣政治影響

徐太表示，建議入境團的指定餐廳環境需較寬敞、有包廂，旅議會已初步與一些餐廳接觸，「中餐有、西餐有，其他的特色餐廳可能都有，商戶都願意配合」。她促請政府盡快落實安排，「希望（旅行社）不會失去聖誕假期的檔期」。

另外，《施政報告》提出成立「引進重點企業辦公室」，透過300億元「共同投資基金」引入生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技等策略企業。立法會議員陳沛良昨在立法會一個事務委員會表示，關注在中美、中歐崩緊政治形勢下高科技企業來港投資或受限制。商經局長丘應樺稱相關問題值得留意，惟政府正籌組名單，暫未接觸相關企業，未知地緣政治等因素會否影響企業來港。他期望「辦公室」今年成立後逐步解決問題。