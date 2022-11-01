港聞

港聞二

原定周三周四峰會演講 陳茂波快測陰性料今午抵港

【明報專訊】國際金融領袖投資峰會活動今起一連3日在香港舉行，原定出席峰會的財政司長陳茂波早前外訪沙特阿拉伯利雅德期間染疫，政府昨公布其新冠快測結果陰性，已安排啓程回港，料今午抵港。

原定昨日出席香港金融科技周活動的陳茂波昨改用視像錄影方式致辭，他為未能親身出席致歉，另強調香港已「恢復正常（back in business）」。

陳茂波上月23日展開中東訪問，原定27日啟程返港，但快測陽性。當地規定已打針確診者須於出現病徵起自我隔離7天，即已打4針的陳茂波可能最快周三才完成隔離。政府昨稱其快測陰性，已安排日內啓程回港，料今午抵港。

「0+3」檢疫安排下，抵港者毋須到酒店檢疫，但須醫學監察3天，其間可自由活動，但須遵守「黃碼」限制，例如不可進入食肆；抵港者下機後須檢測核酸，但毋須在機場等結果。據國際金融領袖投資峰會流程，參加者今晚將到西九文化區M+參觀，並出席歡迎晚宴。按日程，陳茂波於周三及周四峰會均發表主題演講。

巴克萊黑石兩高層將缺席

繼花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）確診新冠未能來港出席峰會，再多兩名外資金融機構高層未能來港，包括原定參與峰會專題討論的黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray。黑石發言人回覆彭博社稱，Jonathan Gray因確診而無法出席峰會，改由財務總監Michael Chae出席。

彭博社另報道，巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan原定計劃參與峰會並到訪新加坡出席其他活動，惟最終取消所有活動，報道引述巴克萊稱行程有變，本周不會到亞洲。

相關字詞﹕新冠病毒 陳茂波 國際金融領袖投資峰會

上 / 下一篇新聞

入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團
入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團
港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」
港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」
學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任
學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任
稱縱陽性亦無傳染力 近期康復入境者 何栢良倡免檢測
稱縱陽性亦無傳染力 近期康復入境者 何栢良倡免檢測
出口惡化 上季GDP跌4.5%遜預期 歐美加息外國訂單減 分析料全年經濟最差降5%
出口惡化 上季GDP跌4.5%遜預期 歐美加息外國訂單減 分析料全年經濟最差降5%
旅議會交景點名單 盼聖誕前放寬入境團
旅議會交景點名單 盼聖誕前放寬入境團
3號波料延至正午 評估掛8號否
3號波料延至正午 評估掛8號否
危樹延誤處理奪命 地政署長道歉 涉事東方綠化 承辦兩地署合約涉2400萬
危樹延誤處理奪命 地政署長道歉 涉事東方綠化 承辦兩地署合約涉2400萬
東方綠化客戶不乏大企業
東方綠化客戶不乏大企業
刀匪扮送貨入屋劫200萬 警埋伏拘6人
刀匪扮送貨入屋劫200萬 警埋伏拘6人
原控無牌奏樂 奏榮光二胡翁改控無牌籌款
原控無牌奏樂 奏榮光二胡翁改控無牌籌款
父女涉公屋藏5100萬可卡因被捕
父女涉公屋藏5100萬可卡因被捕
九西眼科新症最長等近4年 醫局歸因疫情醫護流失 稱正落實多措施
九西眼科新症最長等近4年 醫局歸因疫情醫護流失 稱正落實多措施
田飛龍：移民潮外資波動 「新時代」一國兩制長期問題
田飛龍：移民潮外資波動 「新時代」一國兩制長期問題
拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月
拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月
大量用戶遭暫停 IG致歉稱正查
大量用戶遭暫停 IG致歉稱正查
劣居戶12.75萬見新高 4年增一成 劏房戶升至9.36萬
劣居戶12.75萬見新高 4年增一成 劏房戶升至9.36萬
和平紀念碑旗竿包布 康署稱翻新11月竣
和平紀念碑旗竿包布 康署稱翻新11月竣
首宗起底拘捕開審 裝修董事涉網放「走數者」資料
首宗起底拘捕開審 裝修董事涉網放「走數者」資料
購單車打鬥案傷者不治 疑犯控謀殺
購單車打鬥案傷者不治 疑犯控謀殺
大灣區GBA新聞：東莞港企網上登記 1小時出營業執照 商事制度改革完成 人臉識別解決認證難題
大灣區GBA新聞：東莞港企網上登記 1小時出營業執照 商事制度改革完成 人臉識別解決認證難題
大灣區GBA新聞：河套深圳園區接受資助申請
大灣區GBA新聞：河套深圳園區接受資助申請
灣區手記：一日遊三城 ／文：尚東美
灣區手記：一日遊三城 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上見到好多移民唔適應外地 邵家輝獻計設回流辦吸港人
【Emily】網上見到好多移民唔適應外地 邵家輝獻計設回流辦吸港人
【Emily】恐龍主題郵票 介紹白堊紀侏羅紀7霸主
【Emily】恐龍主題郵票 介紹白堊紀侏羅紀7霸主
【Emily】室內口罩令 田北辰：零邏輯 冇道理
【Emily】室內口罩令 田北辰：零邏輯 冇道理
【Emily】朱芬齡獲委任上訴庭副庭長
【Emily】朱芬齡獲委任上訴庭副庭長
【Emily】葉太成功爭取清理垃圾
【Emily】葉太成功爭取清理垃圾
【Emily】國際健康周有線上線下論壇保健展
【Emily】國際健康周有線上線下論壇保健展