原定周三周四峰會演講 陳茂波快測陰性料今午抵港

原定昨日出席香港金融科技周活動的陳茂波昨改用視像錄影方式致辭，他為未能親身出席致歉，另強調香港已「恢復正常（back in business）」。

陳茂波上月23日展開中東訪問，原定27日啟程返港，但快測陽性。當地規定已打針確診者須於出現病徵起自我隔離7天，即已打4針的陳茂波可能最快周三才完成隔離。政府昨稱其快測陰性，已安排日內啓程回港，料今午抵港。

「0+3」檢疫安排下，抵港者毋須到酒店檢疫，但須醫學監察3天，其間可自由活動，但須遵守「黃碼」限制，例如不可進入食肆；抵港者下機後須檢測核酸，但毋須在機場等結果。據國際金融領袖投資峰會流程，參加者今晚將到西九文化區M+參觀，並出席歡迎晚宴。按日程，陳茂波於周三及周四峰會均發表主題演講。

巴克萊黑石兩高層將缺席

繼花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）確診新冠未能來港出席峰會，再多兩名外資金融機構高層未能來港，包括原定參與峰會專題討論的黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray。黑石發言人回覆彭博社稱，Jonathan Gray因確診而無法出席峰會，改由財務總監Michael Chae出席。

彭博社另報道，巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan原定計劃參與峰會並到訪新加坡出席其他活動，惟最終取消所有活動，報道引述巴克萊稱行程有變，本周不會到亞洲。