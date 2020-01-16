出口惡化 上季GDP跌4.5%遜預期 歐美加息外國訂單減 分析料全年經濟最差降5%

繼今年首兩季按年跌3.9%和跌1.3%後，第三季本地生產總值預估數字跌幅擴大，按年跌4.5%；按季亦下跌2.6%，同樣差過預期。除第三季私人消費開支的按年變化與第二季相同、政府消費開支按年升4.3%外，其他數據全線轉差。其中貨品出口總額按年跌15.5%，較第二季8.4%的跌幅加劇；貨品進口總額則按年跌16%，較第二季跌幅5.9%亦大幅擴大。

政府發言人稱外圍環境顯著惡化，今年餘下時間繼續為香港出口表現帶來巨大壓力，預計主要先進經濟體通脹高企、貨幣政策大幅收緊，將進一步壓抑環球需求。

學者：出口短期難扭弱勢

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇預期環球經濟不景、歐美央行進一步加息，繼續是本港經濟短期內面對的風險，目前預測本港經濟全年收縮0.8%。

大新銀行經濟研究及投資策略部分析，出口表現疲弱由內地擴大至其他目的地，服務輸出亦轉為下跌，本地需求同樣乏力，在消費券支持下私人消費開支只能連續兩季按年持平，估計全年經濟收縮或達2%至3%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預計全年經濟收縮幅度或達3%至5%。他稱，歐美經濟疲弱，除美元外，外幣弱勢將影響本港進出口表現，除非內地的經濟政策受外資歡迎，否則本港進出口短期難逆轉。

議員稱兩年萬家貿易商倒閉

翻查本港整體出口貨值數據，自今年5月起按年持續下跌，以今年首9個月計算，出口美國的商品貨值按年跌幅最大。進出口界立法會議員黃英豪表示，受陸路跨境運輸停頓影響，內地工廠目前主要靠船運到港轉口，物流成本增加，部分廠房選擇在內地直接出口。據他了解，近兩年已有逾一萬間本港貿易商關閉，部分則將業務轉到內地，作為內地物流接駁國際物流的中介。

廠商會料訂單只疫前1/4

廠商會會長史立德說，不少廠家已是「吊鹽水」狀態，對前景不樂觀。在內地設廠的副會長吳國安稱，受美國加息影響，自今年9月下旬不少外國訂單突然煞停，受影響主要是聖誕訂單，他估計整體訂單量頓時減半，與疫情前相比只剩四分之一。