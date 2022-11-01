港聞

港聞一

稱縱陽性亦無傳染力 近期康復入境者 何栢良倡免檢測

【明報專訊】目前由海外或台灣抵港者，在到達香港機場時須做新冠核酸檢測。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，新冠患者康復後3至4周若做核酸檢測，仍可能得出陽性結果，但已無傳染性。因此他認為要求近期確診新冠康復者在返港後做核酸檢測對防疫無幫助，建議政府取消相關要求。

指強檢亦毋須3月內陽性者再驗

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》受訪時舉例，政府向住宅等場所的人發出強制檢測公告時，訂明3個月內檢測呈陽性結果者毋須強制檢測，認為這正正反映政府知悉要求康復者短期內做核酸檢測對防疫無作用。他又說，已有研究顯示，已接種至少3針新冠疫苗者，傳染期將更短，因他們在感染後體內抗體水平將飈升，令病毒量更快下降，到感染後第四至五天已無太大傳染性。

本港昨公布新增4766宗新冠陽性個案，本地感染及輸入病例分別佔4320宗及446宗，多12名患者在公立醫院離世。學校方面，昨有658間中小學、特殊學校或幼稚園/幼兒中心呈報個案，須停課一周的包括18間學校共20班學生，另香港靈糧堂幼稚園一輛校巴上所有學生亦須停課。

安心出行更新 兩針者快測陰可申報康復

另外，資科辦昨推出「安心出行」應用程式最新版本，加入3個新功能。用戶若於程式加入同行者的疫苗通行證後，若同行者屬確診者、從海外地區或台灣抵港者，程式會透過網絡連線自動檢測，將相關者的疫苗通轉為「紅碼」或「黃碼」。

程序又簡化持「紅碼」確診者轉「藍碼」程序，確診者若已接種最少兩劑新冠疫苗，並在第六及第七天、或其後連續兩天快速抗原測試陰性結果，可於程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，申報後疫苗通將回復「藍碼」。程式另加入「自動提示功能」，在康復碼過期或失效後，提醒用戶須更新疫苗接種紀錄。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕何栢良 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團
入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團
港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」
港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」
學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任
學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任
出口惡化 上季GDP跌4.5%遜預期 歐美加息外國訂單減 分析料全年經濟最差降5%
出口惡化 上季GDP跌4.5%遜預期 歐美加息外國訂單減 分析料全年經濟最差降5%
原定周三周四峰會演講 陳茂波快測陰性料今午抵港
原定周三周四峰會演講 陳茂波快測陰性料今午抵港
旅議會交景點名單 盼聖誕前放寬入境團
旅議會交景點名單 盼聖誕前放寬入境團
3號波料延至正午 評估掛8號否
3號波料延至正午 評估掛8號否
危樹延誤處理奪命 地政署長道歉 涉事東方綠化 承辦兩地署合約涉2400萬
危樹延誤處理奪命 地政署長道歉 涉事東方綠化 承辦兩地署合約涉2400萬
東方綠化客戶不乏大企業
東方綠化客戶不乏大企業
刀匪扮送貨入屋劫200萬 警埋伏拘6人
刀匪扮送貨入屋劫200萬 警埋伏拘6人
原控無牌奏樂 奏榮光二胡翁改控無牌籌款
原控無牌奏樂 奏榮光二胡翁改控無牌籌款
父女涉公屋藏5100萬可卡因被捕
父女涉公屋藏5100萬可卡因被捕
九西眼科新症最長等近4年 醫局歸因疫情醫護流失 稱正落實多措施
九西眼科新症最長等近4年 醫局歸因疫情醫護流失 稱正落實多措施
田飛龍：移民潮外資波動 「新時代」一國兩制長期問題
田飛龍：移民潮外資波動 「新時代」一國兩制長期問題
拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月
拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月
大量用戶遭暫停 IG致歉稱正查
大量用戶遭暫停 IG致歉稱正查
劣居戶12.75萬見新高 4年增一成 劏房戶升至9.36萬
劣居戶12.75萬見新高 4年增一成 劏房戶升至9.36萬
和平紀念碑旗竿包布 康署稱翻新11月竣
和平紀念碑旗竿包布 康署稱翻新11月竣
首宗起底拘捕開審 裝修董事涉網放「走數者」資料
首宗起底拘捕開審 裝修董事涉網放「走數者」資料
購單車打鬥案傷者不治 疑犯控謀殺
購單車打鬥案傷者不治 疑犯控謀殺
大灣區GBA新聞：東莞港企網上登記 1小時出營業執照 商事制度改革完成 人臉識別解決認證難題
大灣區GBA新聞：東莞港企網上登記 1小時出營業執照 商事制度改革完成 人臉識別解決認證難題
大灣區GBA新聞：河套深圳園區接受資助申請
大灣區GBA新聞：河套深圳園區接受資助申請
灣區手記：一日遊三城 ／文：尚東美
灣區手記：一日遊三城 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上見到好多移民唔適應外地 邵家輝獻計設回流辦吸港人
【Emily】網上見到好多移民唔適應外地 邵家輝獻計設回流辦吸港人
【Emily】恐龍主題郵票 介紹白堊紀侏羅紀7霸主
【Emily】恐龍主題郵票 介紹白堊紀侏羅紀7霸主
【Emily】室內口罩令 田北辰：零邏輯 冇道理
【Emily】室內口罩令 田北辰：零邏輯 冇道理
【Emily】朱芬齡獲委任上訴庭副庭長
【Emily】朱芬齡獲委任上訴庭副庭長
【Emily】葉太成功爭取清理垃圾
【Emily】葉太成功爭取清理垃圾
【Emily】國際健康周有線上線下論壇保健展
【Emily】國際健康周有線上線下論壇保健展