稱縱陽性亦無傳染力 近期康復入境者 何栢良倡免檢測

指強檢亦毋須3月內陽性者再驗

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》受訪時舉例，政府向住宅等場所的人發出強制檢測公告時，訂明3個月內檢測呈陽性結果者毋須強制檢測，認為這正正反映政府知悉要求康復者短期內做核酸檢測對防疫無作用。他又說，已有研究顯示，已接種至少3針新冠疫苗者，傳染期將更短，因他們在感染後體內抗體水平將飈升，令病毒量更快下降，到感染後第四至五天已無太大傳染性。

本港昨公布新增4766宗新冠陽性個案，本地感染及輸入病例分別佔4320宗及446宗，多12名患者在公立醫院離世。學校方面，昨有658間中小學、特殊學校或幼稚園/幼兒中心呈報個案，須停課一周的包括18間學校共20班學生，另香港靈糧堂幼稚園一輛校巴上所有學生亦須停課。

安心出行更新 兩針者快測陰可申報康復

另外，資科辦昨推出「安心出行」應用程式最新版本，加入3個新功能。用戶若於程式加入同行者的疫苗通行證後，若同行者屬確診者、從海外地區或台灣抵港者，程式會透過網絡連線自動檢測，將相關者的疫苗通轉為「紅碼」或「黃碼」。

程序又簡化持「紅碼」確診者轉「藍碼」程序，確診者若已接種最少兩劑新冠疫苗，並在第六及第七天、或其後連續兩天快速抗原測試陰性結果，可於程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，申報後疫苗通將回復「藍碼」。程式另加入「自動提示功能」，在康復碼過期或失效後，提醒用戶須更新疫苗接種紀錄。

明報記者

（新冠疫情）