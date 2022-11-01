學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任

指難清零 應汲經驗謀共存

她分析，整體而言新加坡經歷3個階段，首階段是前年疫情初期，全球對新冠病毒毫不認識，當時外勞宿舍一度爆疫，在未有疫苗應對之際，政府遂於同年4月實施多項封鎖措施，包括禁堂食和關閉多數工作場所及學校等。

第二階段為去年中出現變種病毒株Delta，傳播力和死亡率雖均較高，惟民眾對病毒有一定認知而不再徬徨，社會同時凝聚不欲再封鎖的共識，故政府採取適度防疫政策，如使用接觸者追蹤應用程式TraceTogether。

第三階段是今年另一變種病毒株Omicron肆虐，傳播力高但死亡率低，隨着疫苗接種有顯著成效，民眾習慣自行檢測和遵守居家隔離措施，政府集中資源應付重症患者和減低死亡率，並逐步放寬防疫限制。

解說清晰適時調整 漸建公信

新加坡政府在疫情初期成立抗疫跨部門小組，定期向民眾交代疫情走勢和防疫政策調整，成員包括總理李顯龍、副總理王瑞杰等。

Natasha認為官員公開和清晰公布每項政策，配以可量度的科學實證解說，並按疫情走勢適時調整，而非朝令夕改，逐漸建立公信力。

Natasha稱，當地社會期望盡快復常，加上疫情以來累積的信任度，均有助政府推高接種率。新加坡衛生部早前預計，由Omicron變種株XBB亞系引發的疫情本月中見頂，不排除重新收緊口罩令等措施。Natasha相信有關官員聽取專家意見後，會權衡公共衛生和經濟發展而適當調整。

（新加坡復常系列．一）

（新冠疫情）