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港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」

【明報專訊】居星港人Alfred約4年前在新加坡創辦港式餐廳，第二間分店開張半年後遇上新冠疫情，生意額曾經「一日100坡紙（約550港元）都無」。由於店舖位處商業區，前年新加坡封鎖時無人上班，他曾自己開車親身送外賣，甚至曾經兩度結束分店，最終依靠儲蓄和政府津貼「大步檻過」。近日Omicron亞系變種病毒株再次在全球蔓延，他說慶幸當地政府今年宣布與病毒共存，放寬防疫措施和入境限制，收入僅下跌近一成，生意未受嚴重打擊，「相信大家已習以為常，無論怎樣都要生活，都要move on（向前看）」。

由於缺乏創業經驗，Alfred於2018年在老巴剎美食廣場開辦首間「星記茶餐廳」時虧蝕很多，甚至為省錢退租到店舖暫住，連續3個月用冷水洗澡。

兩度結束分店再重開3店 政府租、薪津貼助「吊命」

Alfred 2019年在政府大廈地鐵站一帶開分店，半年後遇上新冠疫情。他其後連月親身送外賣，才夠錢支付「燈油火蠟」。他感謝當地政府與業主各自承擔一半租金，並向本地勞工提供薪俸津貼，餐廳才能「吊命」，加上政府早於前年底開展疫苗接種，令復常速度較周邊地區快。輾轉兩度結束分店，其後重開3間分店，他說現時生意大致回復疫情前水平，計劃來年開設以大牌檔小炒為主打的第四間分店。

現年30多歲的他14歲時到新加坡讀書，當時外出用膳昂貴，故經常下廚，並用筆記簿記錄自行研發的食譜。2012年他返港進修經濟和財經相關學科，輾轉回到新加坡私營銀行工作後，萌生創業念頭，以滑蛋豬扒飯、鹽焗雞腿飯及秘調醬汁炒飯作招徠，「膽粗粗」開設港式餐廳。他說餐廳名稱「星記」二字是參照祖父毛筆書法，堅持用繁體字，給食客一種傳統和正宗感覺。

他認為當地飲食業創業門檻不高，被問到政府對創業有何支援，他說除設稅項優惠外，最關鍵是營造良好社會條件。他與新加坡籍太太育有11個月大兒子，一家三口住在未到1000方呎的組屋，認為在新加坡只要願意努力工作，衣食住行基本上無太大壓力，讚揚政府讓民眾生活有保障和尊嚴，反問當香港部分人仍居於劏房，三餐溫飽都成問題，如何有精力思考其他出路。

感港人移星有上升趨勢

創業至今令他最感動的是，通過餐廳認識不少居星港人，約一半食客都用廣東話溝通。他提到新加坡有本港各間大學舊生建立的校友會，不時舉辦各類聚會和照應，另他留意到移居當地的港人數目有上升趨勢，舉例今年聯校中秋晚宴有20多圍，較往年12至13圍大增。

（新加坡復常系列．一）

（新冠疫情）

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