入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團

明報記者 施晉宇 新加坡報道

據本港旅發局資料，今年首9月錄得約25萬訪港旅客人次，2019年同期為約4676萬。

戶外免口罩 街上三四成戴

今年4月起，已完成新冠疫苗接種的旅客入境新加坡毋須檢測和檢疫，國民亦毋須在戶外強制戴口罩。當地政府於8月進一步放寬室內戴口罩要求，只有在交通運輸和醫療機構等處所才須佩戴。本報記者上月中旬觀察當地市面復常情况，熟食中心在午飯時段經常大排長龍，魚尾獅公園等旅遊熱點亦有不少居民和遊客「打卡」和暢遊，除了地鐵和巴士等強制戴口罩地點外，街道上仍有三四成人戴口罩。

來自美國的Josephine說，這是疫情以來首次出國旅遊，心情猶如逃出鳥籠般興奮，並計劃到環球影城和聖淘沙等著名景點。被問及會否「報復式消費」，她說畢竟多年無外遊，相信花錢飲食和購物上都會較寬鬆，而隨着周邊地區相繼放寬入境限制，她計劃與丈夫一併到馬來西亞和印尼旅遊後才回國。近日變種病毒株在各地肆虐，她說自己和丈夫早前曾確診，不擔心外遊染疫風險，惟仍會遵守新加坡口罩令，尊重當地謹慎防疫手法。

上月中在新加坡舉行的亞洲國際旅遊展ITB Asia，吸引來自逾80個國家和區域的旅遊組織、逾1300個參展商參與。印度雅閣酒店及度假村（ACCORD Hotels and Resorts）副營運總裁Arun Raj D透露，酒店生意額恢復至疫情前約三四成，遊客主要來自印度當地、新加坡、馬來西亞、德國和法國等。他對重啟旅遊業抱持樂觀態度，相信隨多國放寬入境限制，旅客數量會持續增長，而為期3日的展覽收到逾百參展商代表查詢酒店產品和合作事宜。

星料20年代中客流回復疫前 設6萬培訓額助業界過渡

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志回覆書面查詢時說，疫苗接種率高是促使當地重啟旅遊業主因，預計今年遊客人數會上升至400萬至600萬，直到2020年代中期，旅客流量才會回復到疫情前水平。他表示，業界過去兩年積極轉型和推出新產品吸引遊客，例如年底開放的兒童博物館；局方亦先後舉辦一級方程式新加坡大獎賽及環法單車賽新加坡繞圈賽等，以吸引更多優質遊客。

潘說，除政府推出就業支援、退稅和租金減免等措施，局方亦以多方面策略協助業界過渡，如過去兩年在增強培訓支援計劃（Enhanced Training Support Programme）提供逾6.1萬培訓名額；局方會繼續與相關部門和持份者合作，助業界轉型和適時提供支援，為旅業復蘇做好準備。

星旅局關港辦事處 營銷交公關公司

港星兩地「旅遊氣泡」去年爆破，潘表示香港是當地入境旅遊排名前15的市場，仍是重要和具戰略性（important and strategic）的遊客來源，雖然疫情不穩，預計未來數月港人遊客數目不會大幅增長，但局方會持續推廣，提升新加坡作為目的地的親和力及吸引港人注意，包括去年底與信和酒店集團推出「魚尾獅Merli新加坡主題住宿計劃」。

新加坡旅遊局早前關閉本港辦事處，被問及原因，該局未有正面回應，只提到今年8月起，局方在本港的市場營銷和公關工作改由公關公司負責，強調當局專注市場和業務發展工作，令當地成為港人休閒和商務旅遊的首選目的地。

港府9月26日起放寬入境檢疫限制至「0+3」，即毋須酒店隔離，但首3天要醫學監察，另首7日要隔日做核酸檢測。本報按入境處統計，比對「0+3」實施前後一個月，機場入境旅客增35%至逾22萬人次，但出入境旅客均以港人為主，香港居民的入境人次由接近11萬增至逾16萬。

（新加坡復常系列．一）

（新冠疫情）

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