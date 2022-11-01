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2022年11月1日星期二
港聞二
入境早鬆 星首9月迎370萬客疫前1/4 同期港25萬旅客 旅業指0+3無助吸團
港人開茶餐廳幾經跌宕 慶幸星洲決心「共存」
學者：星政府危機溝通勝他地 獲民信任
稱縱陽性亦無傳染力 近期康復入境者 何栢良倡免檢測
出口惡化 上季GDP跌4.5%遜預期 歐美加息外國訂單減 分析料全年經濟最差降5%
原定周三周四峰會演講 陳茂波快測陰性料今午抵港
旅議會交景點名單 盼聖誕前放寬入境團
3號波料延至正午 評估掛8號否
危樹延誤處理奪命 地政署長道歉 涉事東方綠化 承辦兩地署合約涉2400萬
東方綠化客戶不乏大企業
刀匪扮送貨入屋劫200萬 警埋伏拘6人
原控無牌奏樂 奏榮光二胡翁改控無牌籌款
父女涉公屋藏5100萬可卡因被捕
九西眼科新症最長等近4年 醫局歸因疫情醫護流失 稱正落實多措施
田飛龍：移民潮外資波動 「新時代」一國兩制長期問題
拍腿摸臀狎15歲女生 補習教師囚21月
大量用戶遭暫停 IG致歉稱正查
劣居戶12.75萬見新高 4年增一成 劏房戶升至9.36萬
和平紀念碑旗竿包布 康署稱翻新11月竣
首宗起底拘捕開審 裝修董事涉網放「走數者」資料
購單車打鬥案傷者不治 疑犯控謀殺
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大灣區GBA新聞：河套深圳園區接受資助申請
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【Emily】朱芬齡獲委任上訴庭副庭長
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【Emily】國際健康周有線上線下論壇保健展
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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