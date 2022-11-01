灣區手記：一日遊三城 ／文：尚東美

誠然，大橋的落成通車，令香港前往澳門的車程只需40分鐘左右，去珠海亦只要50分鐘，按理上午吃葡撻，下午遊拱北，晚上到屯門並不成問題，最大問題是在防疫政策之下，這一切目前只能是理論空談。看罷會令你心動想一日遊三城？套用一句內地電視劇名對白：「臣妾做不到。」

筆者上次赴澳門隔離，被千叮萬囑至少要在金巴班次時間前兩小時到達大橋口岸做核酸檢測，等齊人才開車，40分鐘的車程，橋上偶然才看到一輛貨車經過。到了澳門口岸也是要等齊人才能辦理入境手續，再等齊全部人辦完入境手續才能上車前往隔離酒店，到了酒店完成入住手續，前前後後花了6個小時；而按照澳門的隔離政策，要7+3後才可以去珠海，別說一日遊三城，十日才能遊兩城呢。

因此，之所以對那篇文章無感，最大原因是大橋近在咫尺卻沒法體驗到一日遊三城之便利。在大灣區採訪期間，類似的情况也常常發生，不乏蠻有意思的餐廳景點娛樂活動希望我們推介，但每次只能好言婉拒，因為哪怕再好吃好玩的地方，也很難讓香港讀者甘願抽籤過關去深圳花7+3天時間隔離。

文：尚東美