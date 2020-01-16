大灣區GBA新聞：東莞港企網上登記 1小時出營業執照 商事制度改革完成 人臉識別解決認證難題

明報記者 陳子凌

以往登記最快需時半月

潮港古（東莞市）商貿有限責任公司正是東莞第一家通過全程電子化登記的港資企業，公司創辦人楊煖坦表示，他以回鄉證和人臉識別作電子簽名認證，完成身分認證後便可登入電子化登記系統，按流程填寫資料註冊公司，全部手續均在網上完成，不用跑任何政府部門。

據東莞市市場監督管理局註冊許可分局副局長曾令群表示，港企全程電子化登記系統已正式上線運行，過去港企登記申請最麻煩是簽名，如果需要簽名的股東較多，少則半個月，多則一個月才能準備好文件資料到部門辦理。現在通過全程電子化申請，申請人無論身在何處，只要用手機就可以採用電子簽名，非常方便。

允委託公證人代申請登記簽名

事實上，香港與東莞的經貿關係一直密切，東莞市政府數據顯示，截至今年9月底，東莞有8227家港企，佔該市外資企業總量53.39%。雖然2014年東莞已開始實行電子化工商登記，但因港企登記涉及香港與內地沒有電子證書互認機制，令香港的電子簽名、電子證書有效性在內地無法驗證，掣肘了港企採用全程電子化登記的可能。

有見及此，2018年起，東莞市政府展開莞港商事制度改革，先後就簡化公證文書、跨境公證文書信息共享和離岸申辦東莞港企商事登記三個範疇作制度設計和系統開發，而今次針對港企港商沒有內地電子證書、電子簽名無法互認、個人信息隱私保護等問題，東莞市市場監管局在電子登記材料上增加電子簽名功能，只需要採用人臉識別，比對回鄉證信息庫作身分驗證，便可完成電子簽名及實名認證兩項流程。此外，考慮到可能有港人不能或不願使用人臉識別，亦允許他們委託中國委託公證人上傳書面委託書，代為申請登記並簽名。

東莞市市場監管局表示，至此莞港商事制度改革全部完成，將使港企設立申請時間由原來的半個月壓縮到最快1小時，登記便利程度達到與內企同等水平。