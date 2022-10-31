港聞

港聞二

塌樹命案 警稱曾到場調查無即時危險

【明報專訊】大埔梧桐寨村上周五發生塌樹奪命意外，地政總署及效率促進辦公室前日證實，今年8至10月共收到3宗投訴涉及該樹，其一曾轉介警方。警方發言人昨日回覆稱，10月7日接獲政府熱線1823轉介一宗懷疑塌樹報告，一名男子指梧桐寨一棵樹疑有倒塌危險，經人員到場調查，發現該樹已被圍封，無即時危險，人員建議報案人向相關部門求助。長春社總監蘇國賢指，現時地政總署毋須如其他部門般要主動巡查樹木，而是接獲投訴後才檢查，有可能增加塌樹風險，認為該署應自行設立熱線處理樹木投訴個案，加快處理。

地政總署指今年8月19日、10月7日及11日收到投訴，署方隨即要求承辦商到場視察，9月初及10月中曾催促提交視察報告，承辦商10月28日（上周五）才交報告，署方非常不滿，將按合約條款及機制嚴懲。據悉，上周五事發當日，樹木辦亦不知承辦商遲遲未向地署提交報告。

路旁鄉村出入口樹

長春社倡地署主動巡

蘇國賢指出，現時政府有多個部門要管理樹木，樹木辦已制訂《樹木風險評估及管理安排指引》供各部門參考，包括部門須定期主動巡查其管轄的樹木，但由於地署管理的樹木數量較其他部門多，加上不少樹木位於新界，地點並非「人多車多」，故毋須定期巡查及做風險評估，待收到投訴後才處理。不過，蘇認為始終有一定數量樹木位於路旁及鄉村出入口，該署應主動巡查這些樹木。

對於今次事件，蘇認為承辦商處理手法不可接受，例如巡查後發現樹木屬高風險，應立即通知政府，即使無權決定是否移除，亦應「先圍封後處理」，以免危及路人安全；部門接到投訴後，亦有責任督促承辦商處理。

相關字詞﹕地政總署 塌樹

上 / 下一篇新聞

立會5當選人 有活動無申報開支 答稱已依例申報 查錫我：倘漏報應申豁免
立會5當選人 有活動無申報開支 答稱已依例申報 查錫我：倘漏報應申豁免
18人訪浙聯會無報 部分稱受邀不涉開支 林新強訪律師樓有報 「你收ICAC信都唔開心喇」
18人訪浙聯會無報 部分稱受邀不涉開支 林新強訪律師樓有報 「你收ICAC信都唔開心喇」
學者：條例規定「大路」 候選人可酌情申報
學者：條例規定「大路」 候選人可酌情申報
許正宇：港辦金融峰會理直氣壯 非幾句話可影響
許正宇：港辦金融峰會理直氣壯 非幾句話可影響
文錦渡檢值130萬走私大閘蟹
文錦渡檢值130萬走私大閘蟹
投考警隊跌逾一成 周一鳴：尚算平穩 過去兩月重入大學招募 收389申請
投考警隊跌逾一成 周一鳴：尚算平穩 過去兩月重入大學招募 收389申請
「6年上樓」維持5年 招標研增條件「讓承建商鬥快」
「6年上樓」維持5年 招標研增條件「讓承建商鬥快」
房協平台助本地科企 招長者居民試用樂齡產品
房協平台助本地科企 招長者居民試用樂齡產品
明愛接騙案求助增 5人中1人有自殺危機
明愛接騙案求助增 5人中1人有自殺危機
配合垃圾徵費 5屋邨試廚餘儲分換即食麵
配合垃圾徵費 5屋邨試廚餘儲分換即食麵
防新變種 研購新藥供免疫力弱者 現有抗體藥補貨3000劑 孔繁毅料足夠
防新變種 研購新藥供免疫力弱者 現有抗體藥補貨3000劑 孔繁毅料足夠
港大研究：輝瑞口服藥減兩成入院風險
港大研究：輝瑞口服藥減兩成入院風險
白田地盤工去年染類鼻疽 專家：地下水或源頭
白田地盤工去年染類鼻疽 專家：地下水或源頭
購單車釀衝突 中年漢遭鐵通扑頭危殆
購單車釀衝突 中年漢遭鐵通扑頭危殆
昨發一號波 「尼格」風勢未減
昨發一號波 「尼格」風勢未減
大灣區GBA新聞：前海修例 部分項目倡港方主導 設港人參與諮詢機構 專家：強調必須香港參與執行
大灣區GBA新聞：前海修例 部分項目倡港方主導 設港人參與諮詢機構 專家：強調必須香港參與執行
大灣區GBA新聞：增國際合作專章 鼓勵企業境外投資
大灣區GBA新聞：增國際合作專章 鼓勵企業境外投資
手機嘟NFC卡片成新潮流
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】巡視兩新邨 葉劉召喚鼠王興 批配套欠善 「居民何來幸福感」？
【Emily】巡視兩新邨 葉劉召喚鼠王興 批配套欠善 「居民何來幸福感」？
【Emily】殘奧日乒乓切磋 蘇樺偉楊潤雄隊不敵對手
【Emily】殘奧日乒乓切磋 蘇樺偉楊潤雄隊不敵對手
【Emily】乳健中心推手 將院物理治療師膺傑出員工
【Emily】乳健中心推手 將院物理治療師膺傑出員工
【Emily】澳門前議員來港「登頂」 蘇嘉豪：獅山與這地同悲同喜
【Emily】澳門前議員來港「登頂」 蘇嘉豪：獅山與這地同悲同喜
【Emily】廉政之友25周年 一長一幼拍片致賀
【Emily】廉政之友25周年 一長一幼拍片致賀