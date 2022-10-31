塌樹命案 警稱曾到場調查無即時危險

地政總署指今年8月19日、10月7日及11日收到投訴，署方隨即要求承辦商到場視察，9月初及10月中曾催促提交視察報告，承辦商10月28日（上周五）才交報告，署方非常不滿，將按合約條款及機制嚴懲。據悉，上周五事發當日，樹木辦亦不知承辦商遲遲未向地署提交報告。

路旁鄉村出入口樹

長春社倡地署主動巡

蘇國賢指出，現時政府有多個部門要管理樹木，樹木辦已制訂《樹木風險評估及管理安排指引》供各部門參考，包括部門須定期主動巡查其管轄的樹木，但由於地署管理的樹木數量較其他部門多，加上不少樹木位於新界，地點並非「人多車多」，故毋須定期巡查及做風險評估，待收到投訴後才處理。不過，蘇認為始終有一定數量樹木位於路旁及鄉村出入口，該署應主動巡查這些樹木。

對於今次事件，蘇認為承辦商處理手法不可接受，例如巡查後發現樹木屬高風險，應立即通知政府，即使無權決定是否移除，亦應「先圍封後處理」，以免危及路人安全；部門接到投訴後，亦有責任督促承辦商處理。