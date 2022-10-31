港聞

港聞二

港大研究：輝瑞口服藥減兩成入院風險

【明報專訊】合資格新冠病人可於醫管局指定診所等途徑獲處方新冠口服藥。港大研究分析本港非住院新冠病人，發現他們在發病初期服用默沙東或輝瑞口服藥後，死亡率分別可降低24%及66%；亦發現輝瑞口服藥可減約兩成入院風險，默沙東則未見顯著關係。研究結果刊於國際醫學期刊《刺血針》。

醫管局回覆稱，至上周二已為逾12萬人處方口服藥，約35%獲發默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），65%獲發輝瑞「帕克斯洛維德」（Paxlovid）。疫情方面，衛生防護中心昨日公布新增5210宗新冠個案，4732宗屬本地感染。

口服藥對打齊針者無顯著效用

港大團隊分析今年2月26日至6月26日期間全港逾100萬名非住院新冠病人，其中約11萬名符合研究條件並分兩組，第一組為獲處方默沙東口服藥的近5000人及無服口服藥的近5萬名對照患者，另一組為約5500名服用輝瑞口服藥者和近5.5萬名對照患者，同一組內亦比較服藥與否的分別。

研究發現，默沙東及輝瑞口服藥分別可減24%及66%死亡風險；輝瑞亦可減24%入院治療風險，默沙東則未有顯著關係，同時兩藥均可減43%入院後惡化風險。對已完成接種疫苗者（至少兩針復必泰或3針科興）而言，研究顯示服用口服藥與減死亡、住院及入院後惡化風險無顯著關係。

參與研究的港大藥理及藥劑學系助理教授黃競浩解釋，服用默沙東者年紀普遍較大或有其他疾病，加上兩組對照患者體質或不同，故不能直接比較兩藥功效。其團隊數月前亦研究口服藥對住院患者效益，顯示默沙東可減五成死亡風險，高於今次研究，黃稱兩次研究對照患者亦不同，加上非住院病人病情和身體狀况或較好，或干擾研究結果，故亦不能直接比較不同研究之數據。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠口服藥 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

立會5當選人 有活動無申報開支 答稱已依例申報 查錫我：倘漏報應申豁免
立會5當選人 有活動無申報開支 答稱已依例申報 查錫我：倘漏報應申豁免
18人訪浙聯會無報 部分稱受邀不涉開支 林新強訪律師樓有報 「你收ICAC信都唔開心喇」
18人訪浙聯會無報 部分稱受邀不涉開支 林新強訪律師樓有報 「你收ICAC信都唔開心喇」
學者：條例規定「大路」 候選人可酌情申報
學者：條例規定「大路」 候選人可酌情申報
許正宇：港辦金融峰會理直氣壯 非幾句話可影響
許正宇：港辦金融峰會理直氣壯 非幾句話可影響
文錦渡檢值130萬走私大閘蟹
文錦渡檢值130萬走私大閘蟹
投考警隊跌逾一成 周一鳴：尚算平穩 過去兩月重入大學招募 收389申請
投考警隊跌逾一成 周一鳴：尚算平穩 過去兩月重入大學招募 收389申請
「6年上樓」維持5年 招標研增條件「讓承建商鬥快」
「6年上樓」維持5年 招標研增條件「讓承建商鬥快」
房協平台助本地科企 招長者居民試用樂齡產品
房協平台助本地科企 招長者居民試用樂齡產品
明愛接騙案求助增 5人中1人有自殺危機
明愛接騙案求助增 5人中1人有自殺危機
配合垃圾徵費 5屋邨試廚餘儲分換即食麵
配合垃圾徵費 5屋邨試廚餘儲分換即食麵
防新變種 研購新藥供免疫力弱者 現有抗體藥補貨3000劑 孔繁毅料足夠
防新變種 研購新藥供免疫力弱者 現有抗體藥補貨3000劑 孔繁毅料足夠
白田地盤工去年染類鼻疽 專家：地下水或源頭
白田地盤工去年染類鼻疽 專家：地下水或源頭
購單車釀衝突 中年漢遭鐵通扑頭危殆
購單車釀衝突 中年漢遭鐵通扑頭危殆
昨發一號波 「尼格」風勢未減
昨發一號波 「尼格」風勢未減
塌樹命案 警稱曾到場調查無即時危險
塌樹命案 警稱曾到場調查無即時危險
大灣區GBA新聞：前海修例 部分項目倡港方主導 設港人參與諮詢機構 專家：強調必須香港參與執行
大灣區GBA新聞：前海修例 部分項目倡港方主導 設港人參與諮詢機構 專家：強調必須香港參與執行
大灣區GBA新聞：增國際合作專章 鼓勵企業境外投資
大灣區GBA新聞：增國際合作專章 鼓勵企業境外投資
手機嘟NFC卡片成新潮流
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】巡視兩新邨 葉劉召喚鼠王興 批配套欠善 「居民何來幸福感」？
【Emily】巡視兩新邨 葉劉召喚鼠王興 批配套欠善 「居民何來幸福感」？
【Emily】殘奧日乒乓切磋 蘇樺偉楊潤雄隊不敵對手
【Emily】殘奧日乒乓切磋 蘇樺偉楊潤雄隊不敵對手
【Emily】乳健中心推手 將院物理治療師膺傑出員工
【Emily】乳健中心推手 將院物理治療師膺傑出員工
【Emily】澳門前議員來港「登頂」 蘇嘉豪：獅山與這地同悲同喜
【Emily】澳門前議員來港「登頂」 蘇嘉豪：獅山與這地同悲同喜
【Emily】廉政之友25周年 一長一幼拍片致賀
【Emily】廉政之友25周年 一長一幼拍片致賀