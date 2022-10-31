港大研究：輝瑞口服藥減兩成入院風險

醫管局回覆稱，至上周二已為逾12萬人處方口服藥，約35%獲發默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），65%獲發輝瑞「帕克斯洛維德」（Paxlovid）。疫情方面，衛生防護中心昨日公布新增5210宗新冠個案，4732宗屬本地感染。

口服藥對打齊針者無顯著效用

港大團隊分析今年2月26日至6月26日期間全港逾100萬名非住院新冠病人，其中約11萬名符合研究條件並分兩組，第一組為獲處方默沙東口服藥的近5000人及無服口服藥的近5萬名對照患者，另一組為約5500名服用輝瑞口服藥者和近5.5萬名對照患者，同一組內亦比較服藥與否的分別。

研究發現，默沙東及輝瑞口服藥分別可減24%及66%死亡風險；輝瑞亦可減24%入院治療風險，默沙東則未有顯著關係，同時兩藥均可減43%入院後惡化風險。對已完成接種疫苗者（至少兩針復必泰或3針科興）而言，研究顯示服用口服藥與減死亡、住院及入院後惡化風險無顯著關係。

參與研究的港大藥理及藥劑學系助理教授黃競浩解釋，服用默沙東者年紀普遍較大或有其他疾病，加上兩組對照患者體質或不同，故不能直接比較兩藥功效。其團隊數月前亦研究口服藥對住院患者效益，顯示默沙東可減五成死亡風險，高於今次研究，黃稱兩次研究對照患者亦不同，加上非住院病人病情和身體狀况或較好，或干擾研究結果，故亦不能直接比較不同研究之數據。

（新冠疫情）