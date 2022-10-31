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防新變種 研購新藥供免疫力弱者 現有抗體藥補貨3000劑 孔繁毅料足夠

【明報專訊】部分免疫力有問題的病人，接種新冠疫苗後或未能產生足夠抗體，本港今年中引入約190劑抗體藥劑製品「Evusheld」，供相關病人注射以防感染。冬季將至，政府憂出現新一波由Omicron新亞系如XBB等引發的疫情，醫管局回覆本報查詢時證實已採購新一批Evusheld，會陸續安排評估病人是否合適使用。政府專家顧問孔繁毅透露新一批約3000劑，料足夠供有需要病人注射，惟Omicron新亞系具免疫逃逸，令該藥成效減低，局方正研究洽購另一款抗體藥劑製品「Bebtelovimab」。

明報記者 張逸羲

醫管局年中購入首批約190劑阿斯利康（AstraZeneca）研發的Evusheld，已安排約190人注射。港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報表示，當時優先向免疫力有問題者注射有關藥物，包括曾接受器官移植、罹患血液科惡性疾病等，該190人抗體水平至今仍維持，正觀察何時需注射下一劑。

孔：BA.4/5對現行藥有免疫逃逸

孔繁毅透露，新一批約3000劑Evusheld已抵港，正等候安排注射。他指出，大部分免疫力弱病人接種3劑疫苗後有良好抗體反應，毋須注射該藥，現時需注射Evusheld的人數少於早前估計，相信購入量足夠應付需求。醫管局回覆查詢時確認已採購新一批藥物，並會安排評估病人是否合適使用，專家會持續監察療效；至於將安排多少人接受評估，局方稱無補充。

藥劑師學會：購新藥沒迫切性

Omicron新亞系近日流入本港，會否影響抗體藥劑製品成效備受關注。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，BA.2.75.2等亞系對Evusheld存在免疫逃逸，令藥物成效減低，免疫力弱者已沒其他防感染藥物可選，一旦染疫有較高重症和死亡風險，現只可戴好口罩、做好個人衛生。孔繁毅則稱，Evusheld對BA.4和BA.5已存有免疫逃逸，當局正探討應否採購禮來（Eli Lilly）藥廠的抗體藥劑製品「Bebtelovimab」。

美國食品及藥物管理局（FDA）目前批准緊急使用上述兩種抗體藥劑製品，其中Bebtelovimab用於治療高風險新冠病人。崔俊明稱Bebtelovimab並非用於防感染，不能替代Evusheld，免疫力弱者治療藥物選擇仍多，可用口服藥或「瑞德西韋」等抗病毒藥，該些藥與抗體藥劑製品藥理不同，病毒變種沒影響其治療成效，認為現階段沒有迫切性引入Bebtelovimab。

至於醫管局會否採購其他抗體藥劑製品，局方稱專家一直密切留意疫情變化、臨牀醫療和科研實證最新發展，並參考各地最新數據，適時購入和儲備合適藥物。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 禮來 阿斯利康 崔俊明 孔繁毅 醫管局

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