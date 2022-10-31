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學者：條例規定「大路」 候選人可酌情申報

【明報專訊】不同議員對於選舉聚會或活動是否需申報開支有不同取態，政治學者盧兆興認為，現時《選舉條例》的規定較「大路」，讓候選人可以酌情選擇申報與否；他指出，若然選舉事務處接獲相關投訴，可檢視申報制度是否有改善空間。浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛則認為，現行制度的原則清晰，便是維持選舉廉潔公正，惟有關候選人的做法偏離制度原意，值得公衆關注。

盧兆興認為，候選人可能因部分項目金額太細而無申報，或是屬於無心之失，認為「不是大問題」。他形容現時條例中的規定較為「大路」，「令候選人有酌情權（選擇）申不申報」。

他補充，倘若選舉處接獲相關投訴，便應該檢視現行開支申報制度是否有可以改善之處，「是否有些地方的標準可以細分一些，例如出席哪些類型（活動）一定要報？」盧又稱，若要「細化」標準，應同時提供例子予候選人，以助準確申報。

身兼民間組織「選舉觀察計劃」成員的陳家洛則稱，選舉制度原則在於維持選舉廉潔公正，「與選舉活動、競選工程有關的開支和捐贈都應清楚申報」。

陳家洛：毁原則無人監察 「選舉文化衰敗之始」

他指過往選舉競爭激烈，候選人會互相監察；「現在是『單聲道』選舉，即使破壞了原則也無人監察」，形容現時情况與追求嚴謹透明的選舉原則漸行漸遠，是「選舉文化衰敗的開始」，值得公衆關注。

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