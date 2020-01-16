18人訪浙聯會無報 部分稱受邀不涉開支 林新強訪律師樓有報 「你收ICAC信都唔開心喇」

陳仲尼稱非其選舉活動 浙聯會是「主人家」

陳仲尼的facebook專頁貼出多個政黨拜訪浙聯會的相片，工聯會、新民黨及陳所屬的民建聯均有候選人曾於去年11月、即提名期內到訪，獲陳與該會多名身兼選委的骨幹接待。

身為浙聯會會長的陳仲尼向本報稱，有關拜訪並非其選舉活動。《選舉條例》規定只有候選人及獲其授權的選舉開支代理人才可招致選舉開支，否則屬違法，被問到浙聯會有否獲任何候選人授權，陳稱「浙聯會是主人家，是別人過來」。

身兼市建局非執董的建測界議員謝偉銓，候選期間曾拜訪市建局辦公室，「和業界朋友會面交流、簡介政綱」，並無申報。他稱活動沒有開支，「是他們安排，所以不會計入選舉經費」，認為條例沒要求將該類活動的場地開支申報為選舉捐贈。

劉業強稱曾問須否報 選舉處無正面覆

林新強則就到訪22間律師樓申報，並按季度租值報告計算每小時會議室租金，列為「捐贈」；亦有申報在浙聯會的一個見面會，申報44元捐贈。本身是律師的林稱，參考法例後認為有需要申報。對於不申報拜訪會否違例，他說「唔敢講」，但自己認為申報較穩妥，「始終是佔了人家地方」，「你收ICAC封信都唔開心喇！」

鄉議局主席劉業強申報了13場拜訪性質的「選舉講座」，租借場地金額列為「捐贈」。劉透過助理稱，各區鄉委會均免費借場讓劉與選民會面，團隊曾向選舉處查詢有關拜訪活動是否須申報，但未獲處方正面回應，團隊為安全起見決定申報開支，「當作使用會議室、咪、冷氣等費用」。

大律師查錫我認為，拜訪活動屬於灰色地帶，沒有申報是否違法存在爭議。他指「法律不外乎人情」，若候選人只是「上去打個招呼傾兩句，15分鐘」，便未必須申報；但亦需要留意場地，「如果一般人借用，要不要收費？不可以只免費提供予某政黨的人用，其他人借用就要收費」，否則有關差距就應申報為開支或捐贈。

查錫我：拜訪屬灰色地帶

陳家洛：燈油火蠟也涉經費

曾任立法會議員的浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為「燈油火蠟也牽涉經費」，所涉開支即使無關痛癢地少，亦應該申報為開支或捐贈。他指申報此類活動目的之一，是讓其他競選團隊和公眾知悉其選舉工程內容，以受監察，「現在只有幾張（活動）相，大家可能會有疑慮」。至於有議員自稱只是受邀出席，陳指選委會界別選民僅有千餘人，「全部靠人家請你出席就不用申報的話，就再沒透明度可言」。