港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：增國際合作專章 鼓勵企業境外投資

【明報專訊】前海管理局表示，是次修訂《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例》，從原有的8章64條條款，增加至10章101條條款。除了與香港合作、建對接機制等之外，還新增國際合作專章，以及調整產業範圍等內容。

由於國務院的《前海方案》明確提出要建設高水平對外開放門戶樞紐，而高水平參與國際合作是其中重要內容，因此修訂《條例》新增一章落實前海國際合作事務。一是提升支持企業「走出去」綜合服務體系，鼓勵前海企業境外投資；二是支持在前海建設國際組織集聚區；三是高水平建設粵港澳研究基地，建設前海智庫聯盟；四是支持由前海承辦重大外交及配套活動。

此外，在國際影響力上，提出支持內地、港澳及境外媒體落戶前海，引進和培養國際傳播專門人才；探索港澳和外籍者擔任前海傳播機構專門職務，打造具有國際影響力的媒體集群；鼓勵在前海展開高水平中外合作辦學，支持開辦港人子弟學校，推進基礎教育領域深港互融。

細化產業範圍 對各產業提具體措施

修訂《條例》也對前海產業範圍作出更詳細表述，將金融、商貿物流、科技服務、專業服務業、新型國際貿易、海洋產業、數字與時尚產業七大BIM類產業細化，並對每一類產業提出具體促進措施。修訂《條例》也首次提出要建立建築信息模型（BIM）技術法定化制度，賦予信息模型與二維圖紙同等法律效力。

相關字詞﹕深港合作 前海 大灣區

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