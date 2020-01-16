大灣區GBA新聞：前海修例 部分項目倡港方主導 設港人參與諮詢機構 專家：強調必須香港參與執行

明報記者 劉曉宇 陳子凌

意見稿開首將第一條款的《條例》立法目的，從原本的「深化與香港的緊密合作」修改為「支持香港經濟社會發展，提升粵港澳合作水平，構建國家對外開放新格局」，全國港澳研究會副會長、中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達對本報表示，這項修改將前海「依託、支持和服務香港」的初心、在粵港澳大灣區中的建設中的角色、肩負的國家戰略使命這3個層面表達得更加清晰。「香港和深圳都是大灣區的核心，叫中心城市、核心引擎，前海的發展不是只為深圳，更是為了在大灣區建設中、特別是在國家雙循環的新發展格局中，發揮它的帶動作用。」

與港各部門交流 探討深港規則銜接

除了更清楚表達前海於香港、大灣區及至全國的定位，根據《前海方案》創新合作區治理模式要求，從治理結構方面，意見稿對前海管理局增加「深港合作、制度創新」的職責，建立讓香港參與前海發展的常態機制，包括管理局可根據工作需要設立諮詢機構，港澳和外籍比例確定為不少於三分之一；以及探索建立與香港合作發展的專門機制，與特區政府各部門在各業務領域採討深港規則銜接、機制對接常態化工作交流與推動。

郭萬達指出，前海管理局是深圳市立法設立的法定機構，和香港在體制機制上的對接存在差異，特別提出設立諮詢機構且要求要有三分之一的港澳和外籍者，就是強調「必須有香港的參與執行」。他總結，制度創新講述如何提高和香港的體制機制對接，「否則就變成深圳自己在那裏做事，不太能夠和香港能夠聯繫得更好」。

未來或設「小香港」 專家：本質如橫琴

此外，就前海的開發建設，意見稿也提出推行「港方主導開發模式」，試點將前海特定項目、區域由香港特區政府、港資企業或機構主導開發建設。郭萬達表示，「港方主導的開發模式」也是一種制度創新，「本質就是學橫琴的共商、共建、共享」。他稱，前海擴區後面積增至逾120平方公里，設想未來可能劃出3至5平方公里的「小地方」，「人員、投資、環境政策方面，甚至不排除一些法律方面，都交由香港來主導」，令前海一些地方未來有望形成「小香港」。

他以橫琴「澳門新街坊」項目為例，是為澳門居民在珠海橫琴生活而建設的綜合民生項目，由澳門政府旗下的澳門都市更新股份有限公司負責開發及規劃，按照澳門居民生活就業方式建設，甚至將來複製澳門的醫療、教育、民生，「新街坊是琴澳一體化具體的載體，小香港將來也可能相當那麽一個角色」。郭萬達認為，「港方主導開發模式」試點日後如成熟，未來亦有望加以推廣。「前海本身的使命就是要能複製、能推廣，所以將來如果成功，複製到比如說前海120平方公里，甚至深圳、大灣區其他地方，都是有可能的。」