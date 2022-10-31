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明愛接騙案求助增 5人中1人有自殺危機

【明報專訊】本港騙案數字近期趨升，受害人及其家人除蒙受金錢損失外，心理影響不容忽視。明愛向晴軒昨公布，今年4至9月共接獲153宗與騙案相關的求助，每月平均宗數由4至6月的20宗增加到7至9月的30宗。向晴軒表示，與騙案相關的求助者每5人就有1人有自殺危機，較中心接獲整體個案平均7%為高，呼籲社會停止責怪受害人，避免二次傷害。

明愛向晴軒轄下熱線中心昨公布近半年與騙案相關求助數字，中心接獲的求助最多屬債務重組騙案，其次為投資、網戀及求職騙案等。在所有求助中有七成人需借貸，當中13%人背負多於10間財務機構的債務。中心指受害人除面對債務問題，情緒很受困擾，包括抑鬱及焦慮、無法集中心精神，重覆思考如何被騙、自責等，其自殺風險較整體個案高出逾一倍，有少數個案曾嘗試自殺。

32歲的李小姐（化名）原任客戶服務員，第五波疫情期間失業，她在facebook群組見到招聘客戶服務員廣告，遂在帖文留言了解，其後騙徒聲稱公司業務為購買奢侈品，員工須提供個人資料助公司轉錢及借錢。由於騙徒利用其個人資料借錢，她欠下最少4間財務公司債務，涉款88萬元，最終因無力償還申請破產，自責羞愧情緒受困，但家人關心支持及鼓勵，加上重新投入工作，現已步出困境。

明愛指網民責備受害人 二次傷害

明愛向晴軒高級督導主任吳子樂稱，近月接獲的騙案趨勢與警方報案數字升幅相似，他說受害人被騙成因複雜，但相信疫情影響經濟，致不少人或因失業原因而急需掙錢被騙。被問到為何受害人自殺危機較高時，吳說，人感到絕望才會想到自殺，但受騙可以是一個影響他人走上絕路的因素，他呼籲事主若無法承受，便需找人幫忙。吳子樂另指出，不少人會在網上責備騙案的受害人，這會令受害人受到二次傷害，「一人一句的威力很大，但要受譴責的是犯法的人，不是受傷的人」。

相關字詞﹕明愛向晴軒

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