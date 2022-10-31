房協平台助本地科企 招長者居民試用樂齡產品

智能腰帶評估風險 提出防跌建議

其中一項試用產品為智能防跌系統腰帶，由本地初創公司「步固有限公司」研發。防跌腰帶通過要求長者做出指定動作，評估整體跌倒風險，並提出防跌家居生活建議，如在家中牆壁安裝固定扶手，減少長者跌倒風險。

產品2020年底起已有超過600名長者在房協旗下的長者安居資源中心試用，步固業務發展副總裁李敏生表示，防跌腰帶初期設計較簡陋，但收集不同長者試用後的建議，逐步改善腰帶配置包括界面設計等，認為做法有助他們更了解用家想法及需要，並會繼續收集用家意見，以持續改善產品。

房協今年9月成立「樂活安居生活實驗室」多方協作平台，讓長者試用樂齡科技公司研發的產品，並直接收集意見，從而改善產品質素。實驗室獲歐盟委員會的歐洲生活實驗室網絡（ENoLL）認證。

房協總經理（長者服務）吳家雯表示，期望協作平台能推動不同持份者合作，包括長者用家及樂齡科技專家，開發更多「貼地」、實用的樂齡科技產品。

目前實驗室有逾20個協作伙伴，亦正與相關伴伴商討約3至4個樂齡科技產品計劃是否可行。另外，房協長者安居資源中心現時有逾100個長者義工大使，可試用相關產品，吳家雯期望在不同屋邨招募更多試用員在家中體驗產品，促進產品開發及研究。